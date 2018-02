TSV Wilhelmsthal muss im Verfolgerduell mit einem 1:1 zufrieden sein

Am Wochenende hat die SG Nordhalben in der A-6 ihren Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut.



SG Nordhalben -

SG Birnbaum 3:0 (1:0)

Die SGN hatte die Partie voll im Griff, tat sich aber gegen ein defensiv stark agierendes Gästeteam sehr schwer. Fast hätten die kampfstarken Birnbaumer mit ihrer einzigen Torgelegenheit in der ersten Hälfte den Führungstreffer erzielt, aber ein Distanzschuss aus 20 Meter knallte an den langen Torpfosten. Kurz vor dem Seitenwechsel setzte sich Schuberth gekonnt durch und hämmerte aus 25 Metern den Ball unhaltbar zum längst fälligen 1:0 in die Maschen.

Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber weiterhin tonangebend, hatten aber zu viele Ballverluste in ihrem überhasteten Spielaufbau. Spacek entschied dieses Spiel vorzeitig mit einem Doppelschlag, bei dem er von seiner Mannschaft wunderbar frei gespielt wurde. Die Heimelf wird sich aber steigern müssen, um weiterhin die Tabellenspitze zu behaupten.

Tore: 1:0 F. Schuberth (40.), 2:0 Spacek (56.), 3:0 Spacek (79.) / SR: Hahn (TDC Lindau). ww



SG Steinberg/Gifting -

TSV Neukenroth II 5:2 (2:1)

Die Gäste begannen offensiv, während die SG versuchte, aus einer sicheren Abwehr heraus immer wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen. So fiel auch das 1:0 durch Ebert nach Pass von Nickol. Die Gäste glichen zehn Minuten später aus, als die Heimabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Dann hatte Jakob zweimal die Gelegenheit zum 2:1, scheiterte aber am Gästetorwart. Besser machte es Völkel, als er nach einem Fehlpass der Gäste den Torhüter aus 25 Metern zum 2:1-Pausenstand überlupfte.

Die Gäste bestimmten auch nach der Pause das Spiel, die Tore erzielten jedoch die Hausherren. M. Buckreus erhöhte mit einem überlegten Heber und nach Zuspiel von Chr. Buckreus auf 4:1 (62.). Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und verkürzten durch Detsch auf 4:2. Nach dem dem dritten Treffer von Marco Buckreus, der nach klugem Querpass von Jakob überlegt vollendete, war aber der Sieg in trockenen Tüchern.

Tore: 1:0 Ebert (11.), 1:1 Appelius (21.), 2:1 Völkel (30.), 3:1 M. Buckreus (60.), 4:1 M. Buckreus (62.), 4:2 Detsch (64.), 5:2 M. Buckreus (69.) / SR: Ehrlicher (Haarbrücken). jr



SG Teuschnitz -

SV Nurn 0:1 (0:1)

Bei besten äußeren Bedingungen sahen die Zuschauer nur magere Fußballkost. Mangelnder Einsatz warbeiden Teams nicht vorzuwerfen, doch spielerisch stand die Begegnung auf einem ganz schwachen Niveau. Ein Kullerball von Adrian Maric brachte in der 34. Minute die Gästeführung, denn ansonsten waren beidseitig keine Torchancen zu vermelden.

Auch im zweiten Durchgang spielte sich die Begegnung fast ausschließlich zwischen den beiden Strafräumen ab, und gelungene Aktionen hatten weiterhin Seltenheitswert. Obwohl der Gastgeber in der Schlussphase nochmals alles auf eine Karte setzte, war man nicht in der Lage, den routinierten Gästeschlussmann Uwe Ströhlein in Verlegenheit zu bringen. So blieb es beim nicht mal unverdienten Sieg der Gäste, da die Hausherren einen rabenschwarzen Tag erwischten. SR Hahn aus Lindau war ein guter Leiter dieser Begegnung.

Tor: 0:1 Maric (34.). as



SV Friesen III -

SG Lauenstein 3:1 (2:1)

Die Heimelf begann verhalten und musste das 0:1 durch Dietz hinnehmen. Die Friesener brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen, wurden aber nach dem Rückstand langsam besser. Einen Freistoß von Sebastian Hempfling konnte Stefan Letsch mustergültig zum 1:1 verarbeiten. Die Heimelf war nun am Drücker und ging kurz vor der Halbzeit in Führung, als Philipp Geiger mit einem sehenswerten Schuss genau in den Torwinkel zum 2:1 traf(44.).

Nach dem Wechsel rückte zwar das spielerische Element in den Hintergrund, die Zuschauer sahen dennoch eine gute kämpferische Leistung beider Teams. Schiedsrichter Thurn sorgte mit seiner tadellosen Leistung für einen angemessenen Spielfluss. Der SV baute die Führung aus, als Christoph Deuerling nach einem Steilpass von Krampe dem Torwart keine Chance ließ. Die Gäste taten nun mehr für die Offensive, hatten jedoch nicht die nötige Zielstrebigkeit im Abschluss, um den ersten Friesener Heimsieg zu gefährden.

Tore: 0:1 Dietz (12.), 1:1 Letsch (30.), 2:1 P. Geiger (44.), 3:1 C. Deuerling (60.) / SR: Thurn (Kulmbach). mf



FC Welitsch -

SC Steinbach 1:4 (1:2)

Denkbar ungünstig begann die Partie für den FC, denn mit dem ersten durchdachten Angriff erzielte der Gast die Führung. Die Hausherren ließen sich allerdings nicht sonderlich beeindrucken und kamen wenig später zum Ausgleich. In der Folgezeit erspielten sie sich ein optisches Übergewicht, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Besser machte es Zwosta, der mit platziertem Freistoß die Gäste erneut in Führung schoss.

Als Mitte der zweiten Halbzeit nach einer strittigen SR-Entscheidung die Proteste auf heimischer Seite zu heftig ausfielen und daraufhin zwei Akteure vom Platz gestellt wurden, war ein Punktgewinn in weite Ferne gerückt. Zwosta mit seinem zweiten Freistoßtreffer und Löffler besiegelten dann endgültig die Niederlage der Gastgeber.

Tore: 0:1 Flender (4.) 1:1 Hilbert (14.) 1:2 Zwosta (40.) 1:3 Zwosta (77.) 1:4 Löffler (82.) / SR: Geck (SV Knellendorf) . ha



FC Stockheim II -

SG Pressig 2:2 (2:0)

Beide Teams begannen munter und kreierten ersten Torchancen. Für die SG Pressig scheiterte immer wieder Stefan Böhnlein an Torwart Andreas Scherbel, oder es fehlte das Glück im Abschluss. Die Stockheimer waren effizienter und gingen durch Juan Bustamante-Gonzalez in Führung. Philipp Fischer erzielte mit einem Handelfmeter das 2:0.

Nach dem Pausentee belohnten sich die Pressiger endlich für ihren Aufwand, als Patrick Hanna im Nachschuss erfolgreich war. Blau und Möckel verfehlten das Ziel nur knapp. Kurz vor Schluss drehten de Pressiger nochmals auf. Stefan Böhnlein bestrafte die schläfrige Stockheimer Abwehr und traf zum umjubelten Ausgleich.

Tore: 1:0 Bustamente-Gonzales (30.), 2:0 Fischer (40./HE), 2:1 Hanna (55.), 2:2 Böhnlein (88.) / SR: Pösch. enw



TSV Wilhelmsthal -

TSV Ebersdorf 1:1 (0:0)

Von Beginn an drückte die Heimelf die Gäste in deren Hälfte zurück. Bereits in der 2. Minute entschärfte Gästekeeper Apel einen Kopfball von Wünsch aus kurzer Distanz. In der 4. Minute scheiterte Wünsch aus spitzem Winkel. In der 15. Minute köpfte Welsch den Ball knapp am Gehäuse vorbei. In der 18. Minute traf Buckreus nur den Pfosten. Der Druck ließ nun etwas nach, und Ebersdorf kam besser in die Partie.

Halbzeit 2 begann mit einem Schock für die Heimelf, als F. Feuerpfeil mit einem Abstauber Torwart Neder überwand. In der 62. Minute fiel der mehr als verdiente Ausgleich, als Adam mit Übersicht und Routine den Ball ins lange Eck schob. Nun hatten die Einheimischen wieder Oberwasser; eine klare Torchance sprang jedoch nicht mehr heraus. Die Ebersdorfer spielten die Partie routiniert zu Ende.

Tore: 0:1 Feuerpfeil (48.), 1:1 Adam (62.). tsv