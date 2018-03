TSV Weitramsdorf will zweiten Platz verteidigen

Trotz einer guten Leistung hat es für die Frauen des TSV Weitramsdorf im Spitzenspiel der Bezirksoberliga nicht für Punkte gereicht. Dem TV Gefrees ist die Meisterschaft nach dem 26:23-Erfolg in Weitramsdorf jetzt nicht mehr zu nehmen. Gegen das Kellerkind HC Creußen plant der Meister am Sonntag den 13. Sieg im 14. Spiel ein. Für Weitramsdorf geht es noch darum, den zweiten Platz zu sichern. Dies wäre der Fall, wenn die Mannschaft von Trainerin Susanne Tetzlaff die Auswärtshürde beim Tabellenvierten HaSpo Bayreuth II (Sonntag, 16 Uhr) meistern würde. Aber selbst bei einer Niederlage hätten die Weitramsdorferinnen noch zwei Punkte Vorsprung auf Bayreuth und den mit HaSpo punktgleichen TV Marktleugast (je 14:12 Punkte) - vorausgesetzt dieser gewinnt beim HSV Hochfranken. Mit einer ähnlich guten Leistung wie gegen Gefrees sollte Weitramsdorf aber in puncto Vizemeisterschaft schon an diesem Wochenende alles klar machen.

Die 2. Mannschaft der SG Kunstadt/Weidhausen ist spielfrei. Obwohl die SG mit dem sensationellen 20:17-Erfolg beim HC 03 Bamberg mit dem HC Creußen nach Punkten gleichzog (6:20), und sportlich im Rennen um den Klassenerhalt zurück ist, ist der "Zwangsabstieg" durch den wahrscheinlichen Abstieg der Ersten aus der Landesliga mehr oder weniger besiegelt. ebi