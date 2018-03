TSV und DJK verabschieden sich mit Pleiten

Die Landesliga-Männer des TSV Neunkirchen und die Bezirksliga-Frauen der DJK Eggolsheim haben sich mit Niederlagen aus der Volleyball-Saison verabschiedet. Die Schlusslichter ihrer jeweiligen Spielklasse standen bereits vorher als Absteiger fest.



Männer, Landesliga Nordwest

Der TSV Neunkirchen, der erst vor einem Jahr sang- und klanglos aus der Bayernliga abgestiegen war, unterlag bei der SGS Erlangen mit 2:3 und holte gegen den Tabellendritten zumindest seinen zwölften Zähler. Nach 1:0- und 2:1-Satzführung waren die Gäste auch im vierten Durchgang dran (25:23), brachen im Entscheidungssatz aber ein (15:5). Überragender Meister wurde mit nur einem Verlustpunkt in 16 Partien der TSV Lengfeld.



Frauen, Bezirksliga Ofr.

Die DJK Eggolsheim zog am letzten Doppelspieltag sowohl gegen die dritte Mannschaft des gastgebenden BSV Bayreuth als auch gegen die Zweite aus Marktredwitz mit 0:3 den Kürzeren und konnte seinen in den vorherigen 16 Spielen gewonnen 17 Sätzen keinen hinzufügen.



Frauen, Bezirksliga Mfr.

Die Mädels des TSV Ebermannstadt besiegten zum Abschluss seine Tabellennachbarn Allersberg (3:2) und TV Fürth II (3:1) und beenden die Saison auf Platz 5. rup