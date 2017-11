TSV Teuschnitz rückt auf Platz 4 vor

Die Tischtennis-Herren des TSV Teuschnitz haben sich in der 2. Bezirksliga mit dem dritten Sieg auf Platz 4 verbessert. Der TTC Alexanderhütte unterlag im Spitzenspiel gegen Tabellenführer TV Konradsreuth. Der TTC Au war spielfrei und ist am Samstag in Teuschnitz zu Gast (15 Uhr).



SV Holenbrunn -

TSV Teuschnitz 5:9

Das Heimteam wehrte sich tapfer und hielt zunächst gut dagegen (2:2).Dann geriet Friedel Tomaschko gegen Dvorak mit 1:2 in Rückstand, ehe er mit einem 11:5 und 11:6 das Blatt noch wenden konnte. Bernd Jungkunz ließ nach dem 1:1-Gleichstand nichts mehr anbrennen. Johannes Scherbel hatte gegen Nippa, der später auch gegen Bernd Jungkunz gewann, das Nachsehen. Kaum Probleme hatten Peter Daum und Andre Jungkunz, so dass Teuschnitz mit Abschluss der ersten Einzelrunde mit 6:3 vorne lag.

Tomaschko musste erneut in den Entscheidungssatz und behielt auch diesmal die Oberhand. Nachdem Wolfgang Fröba sein zweites Einzel abgeben musste, war jetzt Scherbel zur Stelle und markierte den 4:8-Zwischenstand. Nachdem die Hausherren nochmals verkürzten, machte Daum den Sack zu.

Ergebnisse: Zima/Cermak - Fröba/Scherbel 0:3, Dvorak/ Rossmeisl - B. Jungkunz/Daum 3:2, Nippa/Rupprecht - Tomaschko/A. Jungkunz 2:3, Zima - Fröba 3:1, Dvorak - Tomaschko 2:3, Cermak - B. Jungkunz 1:3, Nippa - J. Scherbel 3:0, Rupprecht - A. Jungkunz 0:3, Rossmeisl - Daum 0:3, Zima - Tomaschko 2:3, Dvorak - Fröba 3:2, Cermak - Scherbel 1:3, Nippa - B. Jungkunz 3:1, Rupprecht - Daum 0:3. hf



TTC Alexanderhütte -

TV Konradsreuth 4:9

Gegen den Titelfavoriten hatte das heimische Team einen schweren Stand. Im Doppel war einmal mehr auf Schmidt/Haker Verlass. Knabner/Blüchel blieben im fünften Satz auf der Strecke. Mehr als ein Satzgewinn sprang für die Brüder Peterhänsel gegen das Spitzendoppel der Gäste nicht heraus.

Im vorderen Paarkreuz musste Mario Schmidt dem klugen Spiel von Steinmeyer Tribut zollen und unterlag ebenso wie Michael Peterhänsel gegen Bauer. Besser machte es Klaus Knabner gegen die aggressive Spielweise von Stelzer. Marco Peterhänsel wurde nach gewonnenem ersten Satz gegen Wiggers unter Wert geschlagen. Im hinteren Paarkreuz zog Rene Haker aus der schlechten Anfangsphase seine Lehren und wurde gegen den starken Müller mit einem Sieg belohnt. Martin Haag hielt gegen Söllner gut dagegen, jedoch ließ ihm der routinierte Gästespieler keine Chance.

Im Spitzenspiel zeigte sich schnell, dass Schmidt nicht seinen besten Tag erwischt hatte, denn Bauer überzeugte mit schnellen Topspins und kam so zum Sieg. Mehr drin war für Michael Peterhänsel gegen Steinmeyer. Nur eine Ergebnisverbesserung bedeutete der zweite Einzelsieg von Knabner. Gästespieler Stelzer war es vorbehalten, den Siegpunkt gegen Marco Peterhänsel für eine stark auftretende Konradsreuther Mannschaft zu besorgen.

Ergebnisse: Schmidt/Haker - Wiggers/Söllner 3:1, Peterhänsel/Peterhänsel - Bauer/Steinmeyer 1:3, Knabner/Blüchel - Stelzer/Müller 2:3, Schmidt - Steinmeyer 1:3, Mi. Peterhänsel - Bauer 0:3, Knabner - Stelzer 3:2, Ma. Peterhänsel - Wiggers 1:3, Haker - Müller 3:1, Haag - Söllner 0:3, Schmidt - Bauer 1:3, Mi. Peterhänsel - Steinmeyer 1:3, Knabner - Wiggers 3:2, Ma. Peterhänsel - Stelzer 1:3. kna