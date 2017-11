TSV stürzt Rothenkirchener

Nun hat es in der 3. Tischtennis-Bezirksliga der Herren auch den SV Rothenkirchen erwischt (5:9 gegen Windheim II). Davon profitierte der SV Berg, der den TSV Stockheim mit 9:6 niederhielt und neuer Spitzenreiter ist. Der DJK-SV Neufang wendete beim 8:8 gegen Regnitzlosau eine Niederlage gerade noch ab. Der FC Nordhalben steht weiterhin punktlos am Tabellenende.



SV Rothenkirchen -

TSV Windheim II 5:9

In diesem spannenden Match ging es sechsmal in den Entscheidungssatz. Bis zum 5:5 befanden sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Doch dann hatte Windheim eine ganz starke Phase. Zunächst siegte Udo Greser nach einem 0:1-Rückstand gegen David Scherbel. Dann behielten Andreas Neubauer gegen Marius Eber mit 13:11 und Milan Gruber gegen Philipp Girke mit 11:9 jeweils im fünften Satz die Oberhand. Schließlich markierte Matthias Fröba nach drei Durchgängen gegen Bernd Heim den Siegpunkt.

Ergebnisse: Scherbel/Eber - Greser/Gruber 2:3, Reinhardt/ Heim - Trebes/Neubauer 3:2, Girke/Hammerschmidt - Fröba /Fehn 3:1, Reinhardt - Greser 1:3, Scherbel - Trebes 0:3, Eber - Gruber 3:0, Girke - Neubauer 1:3, Heim - Fehn 0:3, Hammerschmidt - Fröba 3:2, Reinhardt - Trebes 3:2, Scherbel - Greser 1:3, Eber - Neubauer 2:3, Girke - Gruber 2:3, Heim - Fröba 0:3.



DJK-SV Neufang -

SG Regnitzlosau 8:8

Neufang lag zwar nach den Doppeln vorne (2:1), doch nach dem Verlust der ersten drei Einzel befandman sich mit 2:4 im Hintertreffen. Als Michael Beitzinger und Christian Stöcklein für den Ausgleich sorgten, waren die Gäste wieder am Zug und gingen mit 7:4 in Front. Nun gelangen den Einheimischen vier Siege in Serie, und sie hatten sie sogar den Sieg vor den Augen. Doch daraus wurde nichts, da das Schlussdoppel mit 1:3 verloren wurde.

Ergebnisse: Trebes/Gebhardt - Vala/Herlihy 0:3, Kolb/Beitzinger - Saritekin/Koss 3:2, Stöcklein/Kotschenreuther - Weiß/ Höll 3:2, Kolb - Vala 0:3, Trebes - Saritekin 1:3, Gebhardt - Koss 1:3, Beitzinger - Herlihy 3:1, Stöcklein - Höll 3:0, Kotschenreuther - Weiß 1:3, Kolb - Saritekin 0:3, Trebes - Vala 0:3, Gebhardt - Herlihy 3:0, Beitzinger - Koss 3:2, Stöcklein - Weiß 3:0, Kotschenreuther - Höll 3:1, Trebes/Gebhardt - Saritekin/ Koss 1:3.



SV Berg - TSV Stockheim 9:6

In einer abwechslungsreichen Auseinandersetzung war bis zum Stand von 6:6 noch alles offen. Dann musste Klaus Hilbert im Entscheidungssatz Federn lassen. Da auch die folgenden zwei Einzel an das Heimteam gingen, standen die "Bergleute" trotz einer starken Leistung mit leeren Händen da. Ohne Niederlage blieb Harald Wich (2,5).



Ergebnisse: Greim/Knörnschild - Heinlein/Hilbert 3:0, Behr/Finzel - Buckreus/Wich 0:3, Fischer/Fiedler - Hilbert/ Martin 2:3, Greim - Heinlein 3:1, Knörnschild - Buckreus 3:2, Behr - Hilbert 2:3, Fischer - Wich 0:3, Frinzel - Hilbert 3:2, Fiedler - Martin 2.3, Greim - Buckreus 3:1, Knörnschild - Heinlein 3:1, Behr - Wich 2:3, Fischer - Hilbert 3:2, Frinzel - Martin 3:0, Fiedler - Hilbert 3:0.



FC Nordhalben -

SV Rothenkirchen 0:9

Die Gäste zeigten sich von ihrer besten Seite, so dass der Neuling völlig leer ausging. Zweimal hatte er die Möglichkeit zu punkten. Doch ging das Einzel von Frank Stumpf gegen Philipp Girke nach einer 2:1-Satzführung ebenso im Entscheidungssatz verloren wie ein Doppel.

Ergebnisse: Schneider/B. Stumpf - Scherbel/Scherbel 2:3, Wachter/Pötzinger - Reinhardt/ Heim 0:3, F. Stumpf/Hornfeck - Girke/Hammerschmidt 0:3, Schneider - D. Scherbel 0:3, Wachter - Reinhardt 0:3, B. Stumpf - Heim 0:3, F. Stumpf - Girke 2:3, Hornfeck - R. Scherbel 1:3, Pötzinger - Hammerschmidt 0:3. hf