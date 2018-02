TSV Stockheim festigt Platz 4

Die Tischtennis-Herren des TSV Windheim II haben in der 3. Bezirksliga die Vorrunde nach dem 8:8 in Gefrees auf Platz 3 abgeschlossen. Der DJK-SV Neufang hat mit dem Sieg in Konradsreuth sein Punktekonto ausgeglichen. Vierter bleibt der TSV Stockheim. Da der FC Nordhalben wegen personeller Probleme beim SV Berg nicht angetreten ist, wurde die Partie mit 0:9 als verloren gewertet.



TSV Stockheim -

SG Regnitzlosau 9:6

Mit dem Gewinn von zwei Doppeln und fünf Siegen in der ersten Einzelrunde gelang den "Bergleuten" eine 7:2-Führung. In dieser Phase punktete bei den Gästen nur Spitzenspieler Özcan Saritekin, der auch in seiner zweite Partie nichts anbrennen ließ. Dies schien einige seiner Mitspieler aufzurütteln, denn sie verkürzten auf 8:6. Dann tütete jedoch der unbezwungen gebliebene Hans Martin den Heimerfolg ein. Neben Martin verbuchte auch Christoph Schülner 2,5 Zähler.

Ergebnisse: Buckreus/Martin - Vala/Höh 3:1, Heinlein/Wich - Saritekin/Koss 0:3, Schülner/ Hilbert - Herlihy/Weiß 3:2, Buckreus - Vala 3:2, Heinlein - Saritekin 0:3, Schülner - Herlihy 3:0, Wich - Höh 3:0, Hilbert - Weiß 3:1, Martin - Koss 3:0, Buckreus - Saritekin 1:3, Heinlein - Vala 0:3, Schülner - Höh 3:1, Wich - Herlihy 0:3, Hilbert - Koss 1:3, Martin - Weiß 3:1.

TV Gefrees -

TSV Windheim II 8:8

In der Schlussphase hielten die Hausherren die besseren Karten in der Hand (7:5-Führung). Doch Milan Gruber und Jörg Fehn glichen zum 7:7 aus. Als der erstmals mitwirkende Jugendspieler Luca Löffler trotz einer akzeptablen Leistung unterlag, musste das Schlussdoppel die Entscheidung bringen. Dabei behielten Andreas Trebes/ Andreas Neubauer trotz eines 1:2-Satzrücksandes die Nerven und wendeten das Blatt noch zum 8:8-Endstand. Erneut blieb Jörg Fehn im Einzel ungeschlagen. Er ist mit der glänzenden Bilanz von 14:0 der beste Spieler im dritten Paarkreuz.

Ergebnisse: Lubrich/Panzer - Greser/Löffler 3:1, Fischer/ Wagner - Trebes/Neubauer 1:3, Fick/Meyer - Gruber/Fehn 0:3, Lubrich - Greser 3:2, Panzer - Trebes 0:3, Fischer - Gruber 3.2, Wagner - Neubauer 0:3, Fick - Löffler 3:1, Meyer - Fehn 0:3, Lubrich -Trebes 3:1, Panzer - Greser 3:1, Fischer - Neubauer 3:2, Wagner - Gruber 0:3, Fick - Fehn 0:3, Meyer - Löffler 3:0, Lubrich/Panzer - Trebes/ Neubauer 2:3.



TV Konradsreuth II -

DJK/SV Neufang 3:9

Neufang legte mit dem Gewinn von zwei Doppeln und der ersten vier Einzel einen ausgezeichneten Start hin. Da zwei der folgenden drei Einzel an das Heimteam gingen, stand es 3:7. Doch der stark aufspielende Nico Trebes und Manuel Gebhardt - beide blieben im Doppel und in ihren Einzeln unbezwungen - ließen sich nicht die Butter vom Brot nehmen und sackten den Doppelpack ein.

Ergebnisse: Wrobel/Unglaub - Kolb/Beitzinger 2:3, Koschemann/H. Müller - Trebes/Gebhardt 1:3, T. Müller/Stadelmann - Stöcklein/Rehm 3:1, Wrobel - Trebes 2:3, Unglaub - Kolb 0:3, Koschemann - Beitzinger 1:3, Müller - Gebhardt 2:3, Stadelmann - Rehm 3:2, H. Müller - Stöcklein 2:3, Wrobel - Kolb 3:2, Unglaub - Trebes 0:3, Koschemann - Gebhardt 1:3. hf