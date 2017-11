TSV Neukenroth setzt Serie fort

Immerhin vier der acht Spiele konnten am Wochenende in der Kreisklasse 4 stattfinden, allerdings bei sehr schwierigen Bodenverhältnissen. Aus der Spitzengruppe waren der FC Wallenfels, TSV Neukenroth und die SG Rothenkirchen erfolgreich.



FC Seibelsdorf -

FC Wallenfels 1:4 (0:1)

In der Partie "David gegen Goliath" setzen sich die hoch favorisierten Gäste standesgemäß durch. Bei widrigen Platzverhältnissen und schmuddeligem Novemberwetter sah es allerdings eine Stunde lang gar nicht danach aus, denn die Einheimischen konnten diesen Spielabschnitt durchaus offen gestalten. Lediglich M. Zeitler erzielte in der 40. Minute den bis dahin glücklichen Führungstreffer für den Tabellenführer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versäumte es der heimische Torjäger, den Ausgleich zu schaffen, als er allein auf den Gästehüter zulief, aber den Ball nicht an diesem vorbei brachte. Die entscheidende Phase kam in der 60. Minute, nachdem ein Spieler der Gastgeber nach einem Foulspiel die Gelb-rote Karte erhielt. In Überzahl besetzten die "Flößer" die Hälfte der Platzherren und kamen innerhalb von zehn Minuten durch Zeitler, Herrmann und Bilek zu drei weiteren Treffern. Bei einem der gelegentlichen Konter gelang Spielertrainer Triantafyllidis in der 85. Minute nach toller Vorarbeit von Fabian Kremer der nicht unverdiente Ehrentreffer.

Tore: 0:1 Ma. Zeitler (40.), 0:2 Ma. Zeitler (62.), 0:3 Herrmann (65.), 0:4 Bilek (72.), 1:4 Triantafyllidis (85.) / SR: Arikboga (Kronach). re



TSV Tettau -

FC Wacker Haig 2:3 (1:2)

Bei widrigen Bedingungen starteten die Gäste aus Haig furios. Bereits in der 8. Minute erzielte Günther das 0:1, als er nach einem Doppelpass die TSV-Abwehr alt aussehen ließ, allein vor dem Torwart auftauchte und zur Führung einschob. Die Tettauer fanden in dieser Phase nicht in ihr Spiel und hatten keine Torchancen. Nach 24 Minuten wurde wiederum Günther im Mittelfeld nicht angegriffen, legte sich den Ball zurecht und erzielte mit einem satten Weitschuss das 0:2. Den ersten und einzigen konsequent zu Ende gespielten Angriff der Tettauer in der ersten Halbzeit nutzte Arikboga zum Anschlusstreffer.

Nach der Halbzeit kamen die Gäste wacher aus der Kabine und bauten ihre Führung durch Bär auf 1:3 aus. Danach drehte sich aber die Partie, und es spielten nur noch die Tettauer. Sie versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieben aber im Abschluss zu ungenau und ungefährlich. Die Gäste spielten auf Konter, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Peterhänsel erzielte in der 84. Minute durch einen Weitschuss endlich das 2:3, doch fehlte den Tettauern letztlich die Zeit, um noch einen Punkt zu ergattern.

Tore: 0:1 Günther (7.), 0:2 Günther (24.), 1:2 Arikboga (36.), 1:3 Bär (46.), 2:3 Peterhänsel (86.) / SR: G. Heisinger. se



FC Burggrub -

TSV Neukenroth 0:6 (0:4)

Bis zur 15. Minute und dem 0:1 der Gäste durch Nickol, der mit einem Distanzschuss aus 20 Metern ins linke untere Eck erfolgreich war, sah es nicht so aus, als ob das Spiel so deutlich für den TSV enden würde. Die Grüber hatten durch ein Kopfballtor in der 10. Minute sogar die vermeintliche Führung erzielt, doch der Schiedsrichter hatte zuvor ein Foulspiel gesehen. Anschließend war das Derby innerhalb von neun Minuten entschieden. Beez (17.) und Maurer (22., 24.) machten schon bis zum Halbzeit-Tee alles klar.

Nach dem Wechsel beherrschten weiter hin die Neukenrother das Geschehen auf dem schlecht bespielbaren Platz, und der Gastgeber kam nur sporadisch vor das gegnerische Tor. In 65. Minute köpfte Rebhan aus kurzer Distanz nach einem Pfostentreffer zum 0:5 ein, und Maurer erzielte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit einer Einzelaktion den 0:6-Endstand. wd

Tore: 0:1 Nickol (15.), 0:2 Beez (17.), 0:3 Maurer (22.), 0:4 Maurer (24.), 0:5 Rebhan (65.), 0:6 Maurer (75.) / SR: Kleiber.



SV Buchbach -

SG Rothenkirchen 2:6 (0:3)

Bei winterlichen Platzverhältnissen mit einer geschlossenen Schneedecke entwickelte sich eine kampfbetonte und spielerisch denkwürdige Partie, die der Gast dominierten. In der 18. Minute erzielte der starke Johannes Fiedler mit einem platzierten Schlenzer aus 16 Metern in den Winkel die verdiente Führung für die Gäste, die er zwei Minuten später hätte ausbauen können, doch scheiterte er aus fünf Metern am Pfosten. Von der Heimelf war in den gesamten ersten Halbzeit in der Offensive nichts zu sehen. In 44. Minute erzielte wiederum Fiedler durch einen Abstauber das 0:2, das Brandl noch vor der Pause durch einen herrlichen Volleyschuss aus 25 Metern zum 0:3-Halbzeitstand ausbaute.

Auch in der zweiten Hälfte machten die Rothenkirchener das Spiel, und die Heimelf versuchte zu reagieren. In der 66. Minute erzielte der eingewechselte Sven Nikolajew das 1:3, doch postwendend stellte Patrick Hanna den alten Abstand wieder her. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Brandl erneut volley aus 25 Metern zum 1:5. Nikolajew verkürzte in der 84. Minute nochmals auf 2:5, ehe erneut Hanna aus zehn Metern mit einem platzierten Schuss den 2:6-Endstand erzielte. Schiedsrichter Meyer (FC Kirchleus) leitete die Partie souverän. pf

Tore: 0:1 Fiedler (18.), 0:2 Fiedler (44.), 0:3 Brandl (45.), 1:3 Nikolajew (66.), 1:4 Hanna (67.), 1:5 Brandl (75.), 2:5 Nikolajew (85.), 2:6 Hanna (88.).