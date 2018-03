TSV-Mädels sind zweimal nervenstark

Nach zwei Partien ohne Erfolg sind die Bayernliga-Mädchen des TSV Unterlauter in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Jeweils knapp hat sich Unterlauter im Lokalderby gegen Rödental und in Hammelburg durchgesetzt.

Weniger gut lief es bei den Bayernliga-Jungs aus Unterlauter. Im letzten Saisonspiel unterlagen Max Keller und Co. dem TSV Neutraubling mit 3:8 und beenden die Runde als abgeschlagener Tabellenletzter.



Mädchen, Bayernliga Nord

TSV Unterlauter -

TTC Rödental 8:5

Es entwickelte sich eine spannende und ausgeglichene Partie, wobei Unterlauter sogar mit 4:5 in Rückstand geriet. Anschließend gewannen die Gastgeber die vier folgenden Matches je mit 3:1 Sätzen und brachten beide Punkte unter Dach und Fach.

Ergebnisse: Meyer/Wille - T. Reumschüssel/Steckmann 3:1, Sorkilic/Sommer - Burlyaev/L. Reumschüssel 2:3, Meyer - Burlyaev 3:2, Wille - T. Reumschüssel 0:3, Sorkilic - Steckmann 3:2, Sommer - L. Reumschüssel 2:3, Meyer - T. Reumschüssel 3:0, Wille - Burlyaev 1:3, Sorkilic - L. Reumschüssel 1:3, Sommer - Steckmann 3:1, Sorkilic - T. Reumschüssel 3:1, Meyer - L. Reumschüssel 3:1, Wille - Steckmann 3:1. kess



TV/DJK Hammelburg -

TSV Unterlauter 6:8

Am Anfang überraschte das unterfränkische Team die favorisierten Gäste und ging mit 3:0 in Führung. Über 4:4 und 6:7 war das Match sehr spannend, bevor Julia Wille mit mit einem deutlichen Einzelsieg (11:1, 11:2 und 11:1) den knappen Gesamterfolg für Unterlauter sicherstellte.

Ergebnisse: Hanke/Höfling - Meyer/Wille 3:0, Gabel/Sell - Sorkilic/Sommer 3:2, Hanke - Wille 3:1, Höfling - Meyer 2:3, Gabel - Sommer 0:3, Sell - Sorkilic 0:3, Hanke - Meyer 1:3, Höfling - Wille 3:0, Gabel - Sorkilic 1:3, Sell - Sommer 1:3, Gabel - Meyer 0:3, Hanke - Sorkilic 3:0, Höfling - Sommer 3:0, Sell - Wille 0:3. kess



Jungen, Bayernliga Nord

TSV Unterlauter -

TSV Neutraubling 3:8

Die Unterlauterer Jungen beenden die Spielzeit 2017/18 nach dieser Niederlage mit nur einem Sieg. Für den Gastgeber konnten nur Max Keller und Anton Kleiner punkten.

Ergebnisse: Jacobi/Kastler - Reindl/Sperger 0:3, Keller/Kleiner - Sempert/Pfann 3:0, Keller - Sperger 3:0, Kleiner - Reindl 0:3, Jacobi - Pfann 0:3, Kastler - Sempert 1:3, Keller - Reindl 0:3, Kleiner - Sperger 3:0, Jacobi - Sempert 0:3, Kastler - Pfann 0:3, Jacobi - Reindl 0:3. kess



Damen, Oberliga Bayern

TV 1886 Ebersdorf -

TSV Schwabhausen IV 8:1

Gegen eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aus Schwabhausen hatten die Ebersdorfer Damen keine Mühe, einen souveränen 8:1-Sieg einzufahren.

Ergebnisse: Fischer/Schnapp - Bruch/Borsbach 3:0, Gerstlauer/Schüpferling - Ernst/Kraus 3:1, Fischer - Borsbach 3:0, Schnapp - Bruch 3:1, Gerstlauer - Kraus 3:0, Schüpferling - Ernst 1:3, Fischer - Bruch 3:0, Schnapp - Borsbach 3:0, Gerstlauer - Ernst 3:2. de



Damen, Oberfrankenliga

TTC Mannsgereuth -

TV 1886 Ebersdorf II 0:8

Die zweite Mannschaft siegte in ihrem letzten Saisonspiel ohne Probleme und hat weiterhin die Chance auf den Vizetitel.

Ergebnisse: Bauer/Hofmann - Friedel/Schirm 1:3, Frohna/Völker - Reinwand/Schüpferling 1:3, Bauer - Schirm 2:3, Hofmann - Friedel 1:3, Frohna - Schüpferling 1:3, Völker - Reinwand 0:3, Bauer - Friedel 0:3, Hofmann - Schirm 0:3. de