TSV Knetzgau liegt zweimal vorn und geht am Ende trotzdem leer aus

Nichts zu holen gab es für das Haßberge-Trio am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost. Der FSV Krum unterlag mit 1:3 beim TSV Gochsheim, der TSV Knetzgau mit 2:3 beim TSV Forst, und die DJK Dampfach hatte mit 1:2 gegen den Tabellenzweiten FC Geesdorf das Nachsehen.



TSV Gochsheim -

FSV Krum 3:1

Was sich wie ein Blitzstart liest für den TSV Gochsheim, nämlich zwei Tore von Daniel Meusel in der 5. und 7. Minute, war eher eine verunglückte Anfangszeit des FSV Krum. Vom Anstoß weg machte die Elf von Trainer Tobias Burger Druck und kam auch zu zwei sehr guten Chancen. Als Kevin Rippstein die seine nicht verwandelte, gelang im direkten Gegenzug Daniel Meusels erster Streich nach einem Krumer Abwehrfehler. Streich zwei verlief nach einem ähnlichen Muster, wobei dieses Mal keine zwingende FSV-Chance vorangegangen war. "Dieses 0:2 nach so kurzer Zeit war eine schwere Hypothek für uns", so Burger. Immerhin gelang Jonas Schmitt mit einem schönen Fernschuss noch vor der Pause der Anschluss, und nach dem Seitenwechsel übernahm Krum das Angreifen, während sich Gochsheim aufs Verteidigen und das gefährliche Kontern verlegte. In der 72. Minute hatten die Krumer schon den Jubelschrei auf den Lippen. Felix Glöckner und Thomas Durst hatten sich quer durch den Gochsheimer Strafraum kombiniert, ein satter Schuss, Unterkante Latte, der Ball springt auf der Linie auf. Erneut im direkten Gegenzug hatte der eingewechselte Nico Kummer freie Bahn zum 3:1. Vorausgegangen war laut Burger ein Gochsheimer Foulspiel, das der Unparteiische nicht geahndet hatte. "Wir haben aber nicht wegen des Schiedsrichters verloren", relativiert Burger im nächsten Satz, "wir waren zwar gut drauf, aber nicht so gut, dass wir den Gochsheimern die dritte Niederlage in Folge hätten beibringen können". Dafür sei der Gegner auch zu motiviert gewesen, fügte Burger hinzu. Ein Remis wäre vielleicht das gerechtere Ergebnis gewesen.

FSV Krum: Klemm - Fösel, Bujtor, Degen, Hart, Ma.Witchen, Glöckner, Durst, Vogel (80. Pasquot), Schmitt (68. Mi. Witchen), Rippstein / SR: Kuffer (Obergünzburg) / Zuschauer: 110 / Tore: 1:0, 2:0 Meusel (5., 7.), 2:1 Schmitt (39.), 3:1 Kummer (72.)

TSV Forst - TSV Knetzgau 3:2

Im Gegensatz zum Hinspiel zeigten sich die Knetzgauer dieses Mal von ihrer besseren Seite und haben sich nicht noch einmal so überfallen lassen. Auch wenn am Ende die Forster mit 3:2 die drei Punkte behielten, so hatten die Knetzgauer die Chance genutzt, das erste Tor vorzulegen. Allerdings erst im dritten Anlauf, nachdem Alexander Barth und Sebastian Warmuth ihre "Hundertprozentigen", wie der Knetzgauer Spielleiter Alexander Hamburger sie bezeichnete, nicht verwertet hatten. Michael Mühlfelder, der von Barth in Szene gesetzt wurde, machte es besser. Vier Minuten später war die Führung ausgeglichen, als Florian Hetzel aus 25 Metern traf. Bis zur Pause wollte Forst die Gäste in deren Hälfte einschnüren, mit Kontern setzte Knetzgau Nadelstiche. Direkt nach der Pause hieß es gar 2:1 für den Gast, als Barth nicht lange fackelte. Durch "zwei dumme Fehler in der Abwehr", wie es Hamburger ausdrückte, kam der Forster Dominik Weth zweimal so gut in Schussposition, dass er mit seinen Toren die Knetzgauer Niederlage perfekt machte. Unterm Strich zeigt sich Hamburger trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit seinen Spielern. "Wir haben uns keineswegs versteckt, sondern gut mitgehalten und phasenweise auch das Spiel bestimmt", sagte er. Und wären die "zwingenden Chancen der ersten Halbzeit und eine weitere nach der Pause reingegangen, hätten wir gar gewinnen können". Wobei ein Remis, gibt er zu, auch in Ordnung gewesen wäre, denn der Knetzgauer Torhüter Matthias Oppermann setzte sich einige Male gut in Szene.

TSV Knetzgau: Oppermann - Heide, Mühlfelder, Schwinn (78.Greul), Strätz, Warmuth, Barth, Zangl (76. Knop), Frison, Wirth, Schenk / SR: Kolodeznyj (Münnerstadt) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Mühlfelder (11.) , 1:1 Hetzel (15.), 1:2 Barth (47.), 2:2, 3:2 Weth (66., 82.) gch

DJK Dampfach -

FC Geesdorf 1:2

Die Dampfacher begannen das Spiel im Salistadion aus einer tief stehenden Abwehr und versuchten, Sicherheit in ihre Aktionen zu bringen. In den ersten Minuten waren die Gäste leicht spielbestimmend, setzten sich aber im Strafraum nicht entscheidend durch. In der 8. Minute nutzte Ralf Riedlmeier ein Missverständnis in der FC-Abwehr, seinen 20-Meter-Kracher meisterte FC-Torwart Holzmann im Nachfassen. Nach 13 Minuten setzte sich Pfeufer durch, seinen Schuss aus 14 Metern hielt jedoch DJK-Schlussmann Kürschner. Nur drei Minuten später kombinierten sich die DJK-Stürmer Patrick Winter und Tim Wagner mit einem Doppelpass durch das Mittelfeld, Wagners 20-Meter-Schuss strich knapp rechts am Tor vorbei. Direkt im Gegenzug vergab Hassan Alremeithi. Danach ein Spiel mit vielen Zweikämpfen in der neutralen Zone und wenig Torgelegenheiten. In der 32. Minute zögerte Winter nach einer Körperdrehung zu lange. Mit dem Abpraller scheiterte Wagner an Holzmann. Im Gegenzug (33.) klärte Kürschner gegen Pfeufer. Die Gäste kamen mit deutlich mehr Power aus der Kabine. Zuerst scheiterte

Pfeufer (46.) und danach Bilgin (53.) am DJK-Schlussmann, ehe Mohamed Remaithi aus 14 Metern das 0:1 erzielte (54.). In der 64. Minute dann die Vorentscheidung: Nach einem Fehlpass der DJK an der Mittellinie hatte Pfeufer, allerdings wohl in Abseitsposition, keine Mühe mit dem 0:2. Danach bemühte sich die DJK und kam in der 74. Minute durch Yücetag zum 1:2-Anschlusstreffer. Zwei Minuten später schoss Wagner über den Kasten, und in der 82. Minute scheiterte Winter nach einem Freistoß mit seinem Kopfball an Holzmann. Es war für die DJK, allerdings gegen einen sehr starken Gegner, eine etwas unglückliche Niederlage, die allerdings wieder einmal durch einen Fehler des Schiedsrichterassistenten begünstigt wurde.

DJK Dampfach: Kürschner - Yücetag, A. Jilke (57. Schleicher), Geßendorfer, Tudor, Riedlmeier (57. Yeniay), Reich, Winter, Greb, Wagner, Hau (80. Sahlender) / SR: Arnold (Waldberg) / Zuschauer: 80 / Tore: 0:1 M. Remaithi (54.), 0:2 Pfeufer (64.), 1:2 Yücetag (74.) hd