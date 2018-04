TSV II wittert Morgenluft

Wichtige Auswärtspunkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga sammelte der TSV Neudrossenfeld II am Osterwochenende. Beim TSV Kirchenlaibach gelang dem Kellerkind ein 2:0-Erfolg. Beim SV Poppenreuth folgte aber eine 1:2-Niederlage.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Kirchenlaibach -

TSV Neudrossenfeld II 0:2

Es war ein etwas glücklicher Auswärtssieg, denn der ersatzgeschwächte Gastgeber hatte vor allem in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Die Gäste glänzten mit einer starken Abwehrleistung und Effektivität.

Die Landesliga-Reserve hatte die erste Chance, doch danach war Kirchenlaibach dem 1:0 nahe. Manuel Böhner scheiterte erst mit einem Kopfball am Pfosten und kurz darauf wurde sein Schuss vom glänzend aufgelegten Gästetorwart Lukas Reuther entschärft. Auf der Gegenseite klärte Gregor Opfermann mit letztem Einsatz zur Ecke. In der Folge war Kirchenlaibach überlegen, kam aber nur selten zu guten Chancen. Neudrossenfeld verteidigte geschickt.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Gäste in Führung. Torschütze Jahn Löhrlein hatte erst Stefan Olpen überlaufen und dann aus spitzem Winkel getroffen. Nun begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. In der 74. Minute entschied Neudrossenfeld mit dem 2:0 die Partie. Der Kirchenlaibacher Luca Meyer rutschte auf Höhe der Mittellinie aus, Kai Stöcker schnappte sich den Ball und lief allein aufs Tor zu. Der neben Reuther beste Neudrossenfelder ließ sich diese Chance nicht nehmen. Dass die Gäste kurz vor Schluss nach einer Gelb-Rot gegen Phillip Stelzer in Unterzahl spielen mussten, fiel nicht ins Gewicht. Auch, weil Reuther in der Schlussminute einen Elfmeter parierte.

TSV Neudrossenfeld II: Reuther - Sahr, Dippold, Böhm, Förster, Ziegler, Weiner, Stelzer, Löhrlein, Stöcker, Philipp (88. Helgert).

Schiedsrichter: Knauer (Lichtenfels). - Zuschauer: 70. - Gelb- Rote Karte: Stelzer (89./Neudrossenfeld). - Tore: 0:1 Löhrlein (49.), 0:2 Stöcker (74.).



SV Poppenreuth -

TSV Neudrossenfeld II 2:1

Poppenreuth dominierte die erste Hälfte, vergab aber reihenweise Topchancen. Koubek traf mit einem Kopfball die Querlatte, Olah, Peroutka, Gerull und Koubek scheiterten entweder an Gästetorwart Reuther oder zielten knapp vorbei. Die Gäste kamen dagegen nicht in Tornähe.

Nach der Halbzeitpause wurde der TSV etwas mutiger, aber selten gefährlich. So war die Führung der Heimelf verdient: Plachy hatte zum Solo angesetzt, das erst im Strafraum durch ein Foul gestoppt wurde. Den Elfmeter verwandelte Sticht sicher.

In der Folge war das Spiel zerfahren. Die TSV-Reserve agierte offensiver, die sich bietenden Räume konnte der SVP nicht nutzen. So blieb auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Dann entschieden die Gastgeber mit dem 2:0 die Partie: Nach einer Ecke hatte Seitz im Strafraum viel Freiraum und zog volley ab. Koubek drückte den Ball über die Linie.

Bei einem Konter glückte Neudrossenfeld der Anschlusstreffer, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.



TSV Neudrossenfeld II: Reuther (80. S. Hermsdörfer), Sahr, Dippold, Böhm, Förster (30. M. Hermsdörfer), Ziegler, Weiner (77. Wirth), Stelzer, Löhrlein, Stöcker, Philipp

Schiedsrichter: Löw (Lappersdorf). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 Sticht (52. - Elfmeter), 2:0 Koubek (73.), 2:1 M. Hermsdörfer (79.). red