TSV gewinnt temporeichen Vergleich

Die Handball-Frauen des TSV Weitramsdorf haben das Spitzenspiel der Bezirksoberliga gegen HaSpo Bayreuth II mit 32:28 gewonnen und verteidigen damit ihren zweiten Tabellenplatz.



TSV Weitramsdorf -

HaSpo Bayr. II 32:28 (15:12)

Wie bereits in den letzten Vergleichen entwickelte sich wieder ein sehr tempo- und torreiches Spiel. Den besseren Start erwischte Weitramsdorf und setzte sich früh durch Tore von Tetzlaff, Kuhn und Bauersachs auf 4:1 ab. Doch Bayreuth hatte postwendend die passende Antwort und egalisierte mit drei Toren in Folge den Vorsprung von Weitramsdorf (4:4). Mit zwei verwandelten Siebenmetern brachte der TSV wieder zwei Tore zwischen sich und dem Gast aus Bayreuth. Die Zuschauer sahen das erwartet schnelle, aber jederzeit faire Spiel. Wirklich absetzen konnte sich der TSV nicht. Mit einer knappen Führung ging Weitramsdorf in die Kabine (15:12).

Der zweite Spielabschnitt begann so, wie der erste endete. Beide Mannschaften spielten schnell und zunächst blieben die Gastgeberinnen immer mit zwei oder drei Toren in Front. Doch dann kam etwas Hektik ins Spiel des TSV. Weitramsdorf suchte zu schnell den Abschluss und Bayreuth nutzte dies für schnelle Kontertore, um auf 18:18 auszugleichen. Weitramsdorf besann sich dann wieder auf sein Spiel und ging nach vier Toren in Folge von Tetzlaff, Pfeifer, Bauersachs und Kuhn wieder beruhigend in Führung (22:18).

In dieser Phase entschärfte die an diesem Tag starke Torhüterin Katharina Knez viele klare Torchancen. Zwar konnte HaSpo II noch einmal auf zwei Tore verkürzen (22:20), doch näher sollten sie dem TSV an diesem Tag nicht mehr kommen.

TSV Weitramsdorf: Hauer, Knez; Jacob (2/1), Eberlein, Tetzlaff (7), Kuhn (5), Pfeifer (3), Villgrattner, Bauer, Zink (2), Schreiner-Marr (3), Sawatzki (1), Häfner, Bauersachs (9/4). sus