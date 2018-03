TSV fertigt Verfolger ab

Der zweite Platz in der Bezirksoberliga ist den Handball-Frauen des TSV Weitramsdorf nicht mehr zu nehmen. Am vorletzten Spieltag deklassierte die Mannschaft von Trainerin Susanne Tetzlaff den Tabellendritten TV Marktleugast mit 30:16.



TSV Weitramsdorf -

TV Marktleugast 30:16 (15:7)

Von Beginn an war es ein sehr schnelles Spiel, das zumindest bis zur 8. Minute noch ausgeglichen war (4:4). Dann war es Katharina Knez im Tor, die der Gästemannschaft für den Rest der Partie den Zahn zog. Klare Chancen entschärfte sie und ermöglichte ihrer Mannschaft, die durch schnelles Angriffsspiel überzeugte, einen Vorsprung zu erspielen (7:4, 9:4, 10:5). Bis zum Halbzeitpfiff gelang es dem TSV, den Vorsprung bis auf 15:7 auszubauen.

Auch nach Wiederanpfiff brachte Knez die Gästespielerinnen weiter zur Verzweiflung und vorne spielten die TSV-Mädels ihre Angriffe konsequent aus. Marktleugast zeigte an diesem Tag wenig von den Qualitäten, die sie in der bisherigen Saison auszeichneten. Die Weitramsdorferinnen erhöhten Tor um Tor und siegten auch in der Höhe verdient mit 30:16. TSV Weitramsdorf : Hauer, Knez; Jacob (3), Eberlein, Tetzlaff (1), Kuhn (3), Pfeifer (1), Geuß (1), Zink (3), Schreiner-Marr (2), Sawatzki (4), Bauersachs (12/5). sus