TSV erwartet volles Haus

Am Samstag, 2. Dezember, spielt die Neumarkter Hard-Rock-Legende "Converted" in der Burghaslacher TSV-Turnhalle unter besonderem Vorzeichen: In diesem Jahr stehen die Oberpfälzer seit 50 Jahren auf der Bühne und man darf davon ausgehen, dass sie zum Jubiläum einige Ausschnitte aus ihrer außergewöhnlichen Setlist in Burghaslach im Gepäck haben.

Seit Mitte der siebziger Jahre spielt die Band auch verstärkt in Franken und hat viele Fans verschiedener Generationen mit ihren Liedern von den Rolling Stones, den Beatles, Kinks, Animals, Joe Cocker, Ten Years After, Rory Gallagher, Deep Purple usw. gewonnen.

Da der Auftritt von "Converted" im weiten Umkreis des Drei-Franken-Ecks der einzige in diesem Jahr sein wird, rechnet der TSV Burghaslach mit einem "vollen Haus". Beginn ist um 21 Uhr, es gibt keinen Kartenvorverkauf. red