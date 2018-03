TSV ehrt seine treuesten Mitglieder

Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder stand auf dem Programm beim TSV Breitengüßbach. Erster Vorsitzender Stefan Neubauer bedankte sich ausdrücklich bei allen Geehrten für ihr Engagement und die langjährige Treue.

Für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Manuel Förtsch, Matthias Hoffmann, Ralf Kuczera, Stefan Kuczera, Irene Porst, Björn Reichert, Wolfgang Reissig, Helmut Walter; für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft erhielten die Goldenen Ehrennadel: Margit Fischer, Waltraud Franz, Hubert Karl, Stefan Keppner, Volker Keppner, Angelika Kwiotek, Margot Paulus, Michael Paulus, Karl Witt; für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel mit der Zahl "50" geehrt wurden Maria Dösch, Georg Kraus, Gerhard Streit, Jürgen Ziegelhöfer; für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel mit der Zahl "60" ausgezeichnet wurden Walter Diehm, Gerhard Kistner, Günter Lunz, Josef Wolfschmitt.



Die besondere Zahl "70"

Eine ganz besondere Ehre wurde Adam Nüßlein zuteil: Er erhielt als erster im Verein für 70-jährige Mitgliedschaft die Goldene Ehrennadel mit der Zahl "70". Erster Vorsitzender Stefan Neubauer freute sich sehr, dem Ehren- und Gründungsmitglied bei guter Gesundheit und im stolzen Alter von 90 Jahren die Auszeichnung überreichen zu können.

Auch Verbandsehrungen standen auf dem Programm. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft im Deutschen Kegler- und Bowlingbund erhielt Maria Ofen die goldene Ehrennadel des DKB.

Für zehnjährige Tätigkeit im Klub erhielten Dieter Nüßlein und Dietmar Weiß vom Bayerischen Sportkegler- und Bowlingverbands e. V. die Ehrennadel mit Urkunde.

Für 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Abteilungsleiter Tischtennis erhielt Tobias Witt vom Bay. Tischtennis-Verband die Verdienstnadel in Gold. Für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein erhielten Dieter Nüßlein und Dietmar Weiß vom Bay. Landessportverband die Verdienstnadel in Bronze mit Kranz und Urkunde. Für 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Abteilungsleiter Tischtennis erhielt Tobias Witt vom Bayerischen Landessportverband die Verdienstnadel in Silber mit Gold und Urkunde. red