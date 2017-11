TSV-Damen sind nicht zu stoppen

Das vergangene Kegel-Wochenende verlief vor allem für die Mannschaften des TSV Wilhelmsthal sehr erfolgreich. Drei Teams waren im Einsatz und allesamt erfolgreich.



Herren Bezirksliga A Ost

Crana Kronach/Gu. -

PTSV Hof 6,0:0,0

Mit dem deutlichen Sieg gegen Hof rückte die Crana auf Platz 2 vor. Marcel Preißinger sorgte für die beste Leistung. Es kegelten: Preißinger (530) - Kl. Millitzer (485), Heumann (544) - Knorr (513), Lubina (490) - J.Millitzer (472), Wich (535) - K. Millitzer (508) - 2099:1978.



Steig Bindlach II -

TSV Wilhelmsthal 1,0:5,0

Alle vier Wilhelmsthaler Kegler erzielten über 500 Holz, doch der Vorsprung betrug am Ende lediglich 45 Holz (2094:2139). Ergebnisse: Fischer (552) - Welsch (576), Pförtsch (519) - Bülling (518), Heinschke (485) - Welsch (519), Förster (538) - Krieger (526).



Bezirksliga B

BW Kulmbach -

PSV Kronach 2,0:4,0

Der Post-Sportverein führt auch nach dem siebten Spieltag die Tabelle an. Die Holzzahlen fielen auf beiden Seiten aber nicht allzu hoch aus. Ergebnisse: Rehm (478) - Milicic (456), Jans (487) - Schedel (468), Eichner (432) - Moshacke (485), Erhardt (466) - Renk (500) - 1863:1909.



Crana/Gund. II -

Loh. Kulmbach III 1,0:5,0

Nach der neuerlichen Niederlage bleibt die zweite Crana-Mannschaft am Tabellenende. Es kegelten: Graf (499) - Kobe (469), Fischer (488) - Markus (538), Lubina (503) - Herrmannsdörfer (543), Gäßlein (504) - Meyer (542) - 1994:2092.



Kreisklasse

Ga.-Co. Kulmbach II -

GH/R Kronach 1,0:5,0

Münch (504) - Zeuß (520), Markus (445) - Langhammer (550), Kaufmann (442) - Thron (539), Wunderlich (513) - Endres (521) - 1904:2130.



Kreisklasse A Nord

Crana/Gu. III g -

Fr. Kulmbach IIg 1,0:5,0

B. Kaim (427) - Klötzer (517), Wirkner (491) - Crivellaro (496), Gäßlein (527) - Busse (506), Th. Kaim (467) - Jonak (487) - 1912:2006.

Crana Kronach/Gu. IIg -

1926 Helmbrechts IV 0,0:0,6

B. Kaim (445) - Seiferth (530), Lieb (417) - Hoppert (489), Gäßlein (486) - Sturm (517), Th. Kaim (503) - Becher (528) - 1851:2064.



Kreisklasse B2 Nord

TSV Wilhelmsthal IIIg -

Loh. Kulmbach V 5,0:1,0

Andreas Münzel (457) - Namani (458), Beetz (455) - Ziebis (459), L. Münzel (513) - Witzgall (249)/Krauß (231), J. Fuhrmann (467) - Hoch (461) - 1892:1858.



Frauen Kreisklasse

TSV Wilhelmsthal -

GH Tettau 6,0:0,0

Der TSV führt die Tabelle weiterhin ungeschlagen an. Es kegelten: K. Welsch (520) - Freier (477), Vogel (463) - N. Raab (427), A. Weiß (528) - Dietzel (508), B. Weiß (525) - Leschnick (485) - 2036:1897.



Bezirksliga U 18 Nord

JSpG Kronach-Tettau -

SKV Helmbrechts 4,0:2,0

Baier (500) - Reuther (360), Rüger (466) - Neumeister (467), Schwabe (469) - A. Hoffmann (452), Schuberth (421) - N. Hoffmann (483) - 1856:1762. red