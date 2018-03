TSV bindet drei weitere Spieler

Noch läuft die Saison 2017/18 für den TSV Neudrossenfeld in der Landesliga Nordost auf Hochtouren. Und die Elf von Trainer Werner Thomas hat nach dem tollen Start ins Jahr 2018 noch immer alle Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Im Hintergrund arbeitet die sportliche Führung mit Hochdruck an der neuen Saison - und verlängerte die Verträge mit drei weiteren Spielern.

Unter anderem mit Hannes Greef. Der 22-jährige Offensivspieler war vor der Saison vom BSC Bayreuth-Saas gekommen. Mit acht Toren ist er in seinem ersten Jahr einer der treffsichersten im Team. "Hannes bringt mit seiner Schnelligkeit und dem Torriecher alles mit, was man als Stürmer in der Landesliga braucht", sagt Thorsten Schirmer, der Sportliche Leiter des TSV.

Carsten Hahn ist vor der Saison nach zwei Jahren in Coburg zurückgekehrt. Der 24-jährige ist nicht mehr aus der Abwehr wegzudenken und bildet mit Steffen Taubenreuther ein verlässliches Innenverteidiger-Duo. "Auch wegen ihm bekommen wir in dieser Saison deutlich weniger Gegentore als in den Jahren zuvor", sagt Schirmer.

Dritter im Bunde ist Hannes Sahr. Der 20-Jährige geht in sein drittes Jahr in Neudrossenfeld. Nach seiner Jugendzeit bei Bayern Hof und der SpVgg Bayreuth schloss er sich dem TSV an. Egal ob in der Landesliga oder Bezirksliga, er hielt immer die Knochen hin. Auch zweimal am Wochenende. "Hannes ist ein verlässlicher Arbeiter, der gut kicken kann. Er traut sich, den endgültigen Schritt in Richtung Landesliga zu", führt Schirmer aus. red