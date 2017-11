TSL weiter auf Kurs

Weiter nach Plan läuft es derzeit für die Landesliga-Faustballer der TS Lichtenfels/ATS Kulmbach. In Thiersheim holte die Spielgemeinschaft trotz personeller Engpässe einen Sieg bei einer Niederlage. Mit diesem Erfolg belegt der Aufsteiger den hervorragenden dritten Platz.

TSV Thiersheim -

TS Lichtenfels 2:3

Enger als erwartet verlief das Duell mit den sieglosen Hausherren. Hatte man im Hinspiel keinerlei Probleme mit den Ostoberfranken, geriet die TSL diesmal schnell mit 9:11 und 7:11 in Rückstand. Dank einer Energieleistung kamen die Gäste aber ins Match zurück und holten sich mit 11:5, 11:3 und 11:6 noch den Sieg.

TV Maxhütte-Haidhof -

TS Lichtenfels 3:0

Gegen den Spitzenreiter hielt Lichtenfels zunächst gut mit und verlor Satz 1 nur knapp mit 8:11. In der Folgezeit dominierten die Oberpfälzer. Der Kräfteverschleiß aus dem Match zuvor tat ein Übriges. Maxhütte nutzte nun jede Schwäche der TSler gnadenlos aus und hatte keine Probleme die Partie mit 11:5 und 11:4 zu beenden. khk

TSL: Faulstich, Kraus, Naumann, B. Orlishausen, W. Orlishausen, Rauh, Riediger