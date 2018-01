TSK-Doppel nicht zu schlagen

104 Herren und 16 Damen beteiligten sich diesmal an der Tischtennis-Bezirksmeisterschaft in Altenkunstadt. Obwohl nahezu die gesamte oberfränkische Spitzenklasse fehlte, wurde spannender und guter Sport geboten. Für die Akteure aus dem Kreis Kronach gab es drei erste, vier zweite und fünf dritte Plätze.

Eine Überraschung gab es in der A-Klasse, wo unter den 22 Spielern nicht einer der höher eingestuften Akteure Titelträger wurde, sondern Ralph Kepic vom SC Kemmern. Er hielt im Finale Dimytro Nazaryschyn (TS Kronach) nieder. Nazaryschyn siegte im Doppel mit seinem Mannschaftskameraden Christoph Teille. Unter den fünf Damen siegte Natalie Drescher (TSV Unterlauter).

Die meisten Teilnehmer (32) wurden in der B-Klasse registriert. Hier siegte Clemens Haake vom TSV Unterlauter. Er drehte im Endspiel gegen Thomas Förtsch (TTC Tüschnitz) nach 1:2-Satzrückstand den Spieß noch um. Im Doppel behielten Max Keller/Thomas Florschütz (beide TSV Unterlauter) die Oberhand gegen die Tüschnitzer Michael Weiß/ Thomas Förtsch. Bei den drei Damen blieb Liu Siaojiao (Eintracht Bamberg) ungeschlagen.

Den Titel unter den 27 C-Klassisten sicherte sich Andreas Kawan (TV Ebern) gegen Sebastian Wölfel (SF Gefrees). Nichts anbrennen ließ das Doppel Tim Brasch/Martin Christoph (TSV Unterlauter/Post-SV Bamberg). Bei den acht Damen siegte Helena Ludwig vom SV Fischbach im Einzel und im Doppel (mit Corina Wachter/ TTC Tüschnitz).

Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Endspiel der D-Klasse (23 Teilnehmer) für Sebastian Lowak (SV Marlesreuth) gegen Dieter Gawert (TTC Tüschnitz). Den Doppelwettbewerb gewannen Udo Fischer (TTC Mannsgereuth) und Detlef Limbach (TTC Mainleus).

Als Ausrichter fungierte der TTV 45 Altenkunstadt. Die Turnierleitung lag in den Händen von Hans-Albert Braemer. Die Siegerehrungen nahmen TTV-Vorsitzender Herbert Gillig und Bezirksvorsitzender Hartmut Müller vor.



A-Klasse

Bereits in den Gruppenspielen musste sich Christoph Teille (TS Kronach) gegen den späteren Gewinner Ralph Kepic mit 1:3 geschlagen geben. Als Gruppen-Zweiter zog er aber mit in die Hauptrunde der zwölf Besten ein. Im Halbfinale traf er auf Dimytro Nazaryschyn. Beide lieferten sich ein packendes Match, das Nazaryschyn im fünften Satz für sich entschied (11:9, 11:6, 7:11, 9:11, 11:7). Teille belegte somit Platz 3. Im Endspiel musste sich Nazaryschyn gegen Kepic nach vier Sätzen beugen.

Im Doppel bildeten die beiden Kronacher eine starke Einheit. Nazaryschyn/Teille hielten im Endspiel Markus Drotleff/ Marco Zeulner (TTC Creußen/ TV Schwürbitz) mit 11:9, 11:8, 7:11 und 12:10 nieder.



B-Klasse

Michael Neubauer (TSV Windheim) zog als Gruppenerster, Benjamin Stumpf (FC Nordhalben), Thomas Förtsch und Michael Weiß (beide TTC Tüschnitz) als Zweite in die Hauptrunde ein. Hier kämpfte sich Förtsch bis ins Finale vor. Trotz 2:1-Satzführung unterlag er gegen Clemens Haake (TSV Unterlauter). Im Halbfinale lieferten sich Förtsch und Neubauer eine spannende Partie, in der Förtsch am Ende knapp die Nase vorne hatte (5:11, 12:10, 11:9, 8:11, 11:9). Für Neubauer bedeutete dies immerhin Platz 3 und die Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft.

Auch im Doppel hatte es Michael Neubauer (zusammen mit Andreas Neubauer) mit Förtsch (mit Michael Weiß) zu tun. Nach vier Sätzen war das Tüschnitzer Duo erfolgreich und erreichte das Finale. In vier knappen Sätzen zogen Förtsch/Weiß gegen Keller/Florschütz den Kürzeren (12:14, 13:11, 8:11, 10:12). Im Einzel blieben Stumpf und Weiß bereits im ersten Treffen der Endrunde auf der Strecke.



C-Klasse

Bei den Herren war aus dem TT-Kreis Kronach nur Winfried Reier vom FC Wacker Haig am Start. Ein Sieg in der Gruppe war für ihn zu wenig. Wesentlich besser lief es im Doppel mit dem Bamberger Yannick Eichelsdörfer.Durch ein 13:15 im Entscheidungssatz verpassten beide allerdings den Einzug ins Finale.

Unter den acht Damen wurde Helena Ludwig (SV Fischbach) Gruppensiegerin. Im Halbfinale schaltete sie die Tüschnitzerin Corina Wachter aus, und im Finale zeigte sie gegen Julia Mennert (TV Ebersdorf) Nervenstärke, als sie mit 0:2 zurück lag und noch mit 11:9, 11:5 und 11:5 erfolgreich war. Noch einmal stand für sie "Gold" zu Buche, und zwar im Doppel. Sie und Corina Wachter waren im Endspiel klar überlegen (11:6, 11:8, 11:5).



D-Klasse

Dieter Gawert (TTC Tüschnitz) trumpfte in der Gruppe mit 9:0 Sätzen auf. Mit drei weiteren Siegen zog er ins Endspiel ein. Hier musste er allerdings die Stärke des Marlesreuthers Sebastian Lowak anerkennen. Mannschaftskamerad Philipp Weiß erreichte nach nur zwei Gruppenspielen die Hauptrunde, in de für ihn aber das vorzeitige Aus kam. Als Doppel holten Weiß/Gawert "Bronze". Der Sprung ins Finale blieb beiden wegen einer 5-Satz-Niederlage verwehrt. hf