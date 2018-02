TSH-Herren brechen in der Schlussphase regelrecht ein

Gestützt auf die jüngsten guten Leistungen wollten die Bezirksoberliga-Handballer der TS Herzogenaurach in Nabburg nachlegen und sich in der Tabelle weiter von der Gefahrenzone absetzen. Daraus wurde nichts. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit machte sich ab der 40. Minute Ideenlosigkeit im Angriff breit. Dazu wurde eine doppelte Überzahl nicht genutzt und im Gegenstoß schlampig gespielt.



HSG Nabburg/Schwarzenf. -

TS Herzogenaurach 29:20

Die Gäste bewegten sich auf Augenhöhe, schafften es aber nicht, der Partie ihren Stempel aufzudrücken. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung immer wieder wechselte, aber keiner der beiden Kontrahenten es verstand, sich weiter als bis auf zwei Tore abzusetzen. Dementsprechend stand es zur Pause auch nur 13:12 für die Hausherren.

Die zweite Halbzeit begann mit dem neuerlichen Ausgleich der TSH, aber Armin Kiener, der mit zehn Toren der beste Schütze des Tages war, sorgte mit drei Treffern in Folge (17:14) für einen kleinen Schock bei Herzogenaurachs Trainer Ingo Kundmüller. Der zog die Timeout-Karte (42.), weil auch die Abstimmung zwischen Abwehr und Torhüter nicht passte.

Doch der Rückstand wollte nicht mehr unter zwei Tore sinken. Alle Versuche Kundmüllers, von außen auf das Spiel seiner Schützlinge einzuwirken, verpufften. Nach dem Treffer zum 21:19 von Marco Jonas (52.) brachen die Gäste auseinander. Nach drei Treffern der Nabburger verkürzte Jonas Hirning zwar noch einmal auf 24:20 (56.). Doch ein 5:0-Lauf der HSG bescherte der TSH am Ende eine böse Klatsche, durch die der Blick in der Tabelle doch wieder eher nach unten als nach oben gerichtet werden muss.

"Wir waren heute zu unbekümmert und nicht fokussiert genug. Aber wir dürfen die Köpfe nicht hängen lassen, müssen im Training hart arbeiten und im nächsten Spiel wieder ein paar Prozent draufpacken", sagte Kundmüller hinterher. mth/johö

TSH: Kammerer, Mayer - Theiss (2), Hirning (2/1), Wayand, Janson (2), Wonner (5), Bellmann (1), Freund, Auer (2), Jonas (3/2), Marks (2), Hagen (1)