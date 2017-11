TSF Theisenort wird Favoritenrolle gerecht

In der Kreisklasse 2 konnte am Wochenende nur in Fischbach und Theisenort gespielt werden.



TSF Theisenort -

FC Fortuna Roth 4:1 (2:0)

Die TSF hatten zunächst mehr Probleme als gedacht. Der Gast stand sehr diszipliniert in der Defensive und setzte immer wieder kleine Nadelstiche. Theisenort war zwar bemüht, doch trotzdem plätscherte das Spiel zunächst dahin. Erst dann boten sich K. Kleylein und Puff die ersten Chancen, doch TW Müller wehrte ab. Ein Eckball führte zum 1:0, als Wich in einer Spielertraube am höchsten stieg und den Ball unhaltbar ins Tor lenkte. Ein Konter brachte das schnelle 2:0, als die Gästeabwehr zu weit aufgerückt war. Jakobi behielt die Übersicht und legte den Ball quer zu Wich, der dem guten Gästetorwart Müller keine Chance ließ.

Die zweite Halbzeit begann die Heimelf deutlich kreativer und setzte den Gegner bereits in dessen Hälfte verstärkt unter Druck. Nach einem genauen Pass von Wich in den Lauf von Jakobi stand es 3:0 In der 63. Minute tauchte Jakobi erneut allein vor TW Müller auf, schoss aber übers Tor. Dann lenkte TW Müller einen Schuss von Buckreuß gerade noch um den Pfosten. Der anschließende Eckball von Puff brachte das 4:0 durch den kopfballstarken Buckreuß. Die Theisenorter schalteten danach einen Gang zurück, und der FC Roth tauchte einige Male vor dem bis dahin beschäftigungslosen Thomas Franz auf. Spielertrainer Blank war es vorbehalten, mit einem Traumtor aus 20 Metern für den Endstand zu sorgen. Schiedsrichter Polat (Kupferberg) zeigte eine fehlerfreie Leistung.

Tore: 1:0 Wich (41.), 2:0 Wich (44.), 3:0 Jakobi (55.), 4:0 Buckreuß (70.), 4:1 R. Blank (87.) .vb



SV Fischbach -

FC Baiersdorf 2:1 (1:1)

Mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen setzte der SV Fischbach seine Erfolgsserie fort und verabschiedete sich mit einem umkämpften Heimerfolg in die Winterpause.Dabei sah es zunächst nicht gut aus, denn Hahner brachte die Gäste schon früh in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Tobias Müller der wichtige Ausgleich. Den Siegtreffer zum 2:1 besorgte Christopher Schedel nach 68 Minuten.

Tore: 0:1 Hahner (7.), 1:1 T. Müller (43.), 2:1 Schedel (68.) / SR: Strauch (Dietersdorf). red