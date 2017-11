Tschechischer Traum

Die TV Gaststätte Ottowind war bei einer Probe komplett mit über 60 Sängerinnen und Sängern besetzt. Sie kommen alle aus dem Landkreis Coburg und bilden einen hervorragenden Projektchor. Die Gesamtleitung der klassischen Hirtenmesse liegt in den Händen von Bojana Blohmann, die sich damit einen Kindheitstraum erfüllt.



Lange auf der Suche

Geboren und aufgewachsen ist sie in Mähren. Sie erzählt, Hirtenlieder und Weihnachtsmessen gehörten seit je zu den beliebten und häufig aufgeführten Kompositionen in ganz Tschechien. Die Hirtenmesse erklinge vom Advent bis zum Dreikönigstag in fast allen tschechischen Kirchen. Sie selbst habe schon als Kind in der Weihnachtszeit die Hirtenlieder von Jakub Jan Ryba gesungen und sei schon lange auf der Suche nach einem großen Chor und Orchester gewesen.

Die volkstümliche Weihnachtsmusik strahlt Heiterkeit aus. Sie geht in ihrer ganzen Schlichtheit ins Blut. Der große gemischte Projektchor hat Freude am Singen, wie bei der Probe zu sehen war. Das Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt trägt mit der Instrumentierung zum Gelingen der Aufführung der "Böhmischen Hirtenmesse" bei. Die Musik ist innig, fröhlich und liebenswürdig, sie bewegt die Herzen und Seelen der Interpreten und Zuhörer seit mehr als zwei Jahrhunderten.

Der Projektchor probt seit September dreimal in der Woche in Lautertal, Dörfles-Esbach und Ottowind. Bojana Blohmann ist Chorleiterin des Gesangvereins Ottowind. Das Solistenensemble besteht aus Martina Schindler (Sopran), Andrea Schindler (Alt), Lars Tappert (Tenor) und Hans-Herold Wangemann (Bass). Gabriele Töpfer fungiert als Moderatorin und spielt Orgel. Die Gesamtleitung hat Bojana Blohmann inne. Blohmann, Jahrgang 1973, hat eine Ausbildung zur Akademischen Diplom-Musikerin an der Hochschule Prag absolviert und ist derzeit freiberuflich tätig als Sängerin und Chorleiterin.