Tschechen bringen Musik mit

Unter dem Motto "Musik kennt keine Grenzen" findet in Zeil im Rudolf-Winkler-Haus ein Konzert mit Chor und Orchester aus der Partnerstadt Rymarov (Tschechien) statt. Darauf weist die Stadt hin. Termin ist am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr.

Seit einiger Zeit besteht ein reger Austausch auf der offiziellen Ebene zwischen der Stadt Zeil und der tschechischen Stadt Rymarov, die früher Römerstadt hieß. Seit Jahrzehnten kommen die ehemaligen Bewohner dieser Stadt zu einer Wallfahrt nach Zeil auf das Käppele. Zwischenzeitlich wurde eine Städtepartnerschaft zwischen beiden Städten aufgebaut, die durch derartige Veranstaltungen weiter vertieft werden soll.



Auch "Offizielle" dabei

Im Rahmen dieser Partnerschaft besucht nun der Musikprofessor Jiri Taufer mit seinem Chor "Vox montana" und dem Orchester "Zuskaband" die Stadt Zeil. Begleitet wird er von der stellvertretenden Bürgermeisterin Marcela Stankova und dem ehemaligen Bürgermeister Miroslav Slovácek.

Neben einem kleinen Rahmenprogramm findet am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr ein gemeinsames Konzert mit dem Liederkranz Zeil und dem Jugendchor "Kapala Red" statt.



Internationales Programm

Alle Gruppen bereiten sich schon seit einiger Zeit auf dieses Konzert vor. "Es wird ein beschwingter und internationaler Abend", verspricht die Stadtverwaltung von Zeil.

Der Jugendchor "Kapala Red" bringt einen Querschnitt durch ein Musical. Der Liederkranz singt Stücke wie Frank Sinatras "New York" und weitere beschwingte Weisen. Den Hauptteil des Abends bestreiten aber der Chor und das Orchester aus Rymarov. Sie bringen neben tschechischer Folklore auch international bekannte Stücke.

Die Zeiler Bevölkerung ist eingeladen, diesen Abend gemeinsam mit den Gästen aus Rymarov zu feiern. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende gebeten, so die Stadt. red