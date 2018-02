Trümmerfeld auf der A 73

Ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Coburg hat am Freitagnachmittag einen Unfall auf der A 73 in Richtung Suhl verursacht. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg mitteilt, wechselte der junge Seat-Fahrer nach dem Auffahren an der Anschlussstelle Bad Staffelstein Kurzentrum trotz der durchgezogenen Linie zwischen den beiden Fahrspuren ohne Beachtung des rückwärtigen Verkehrs gleich auf die linke Fahrspur. Hier fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels mit seinem neuwertigen 1er BMW. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem deutlich langsameren Seat mit knapp 160 km/h ins Heck. Als Folge des Aufpralls schleuderte der Seat gegen die Mittelschutzplanke und kam total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 26-Jährige schaffte es mit seinem BMW noch auf den Standstreifen und hielt dort an. Der verständigte Rettungsdienst brachte beide Fahrzeugführer ins Krankenhaus. Nach aktuellen Kenntnisstand der Polizei sind beide aber unverletzt.

Da der zerstörte Seat nicht bewegt werden konnte und sich das Trümmerfeld über mehr als 100 Meter erstreckte, musste der linke Fahrstreifen für zwei Stunden gesperrt werden. Mehrfach waren auch kurze Vollsperrungen erforderlich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 35 000 Euro. Auf Grundlage der ersten Erkenntnisse an der Unfallstelle und einer eventuellen Beeinflussung des Unfallverursachers durch Medikamente hat die Verkehrspolizei Coburg ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Seat-Fahrer eingeleitet.