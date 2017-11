Trost beim TSV Tröster?

Die 1.-Regionalliga-Basketballer der TS Herzogenaurach sind nach sechs Pleiten in sieben Spielen heute um 19 Uhr in Breitengüßbach klarer Außenseiter, denn der gastgebende TSV hat bereits fünf Mal gewonnen. Die Shorthorns gehen dagegen mit Rückenwind in ihr Heimspiel am Sonntag um 18.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums, nachdem sie vor zwei Wochen den damaligen Tabellenführer der Bayernliga aus Erlangen bezwungen und seitdem komplett trainiert haben. Der Akklimatisierungsprozess der neu zusammengestellten Mannschaft scheint abgeschlossen.



1. Regionalliga, Männer

TSV Breitengüßbach -

TS Herzogenaurach

Die Oberfranken spielen mit einem Sammelsurium aus ehemaligen ProB- und ProA-Akteuren, die ihre Ambitionen etwas zurückgeschraubt haben, aber noch immer wissen, wie man Basketball spielt. Fünf Siege und Rang 4 untermauern diese These. Erik Land, einst im Profikader von Brose Bamberg, gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Breitengüßbacher. Mit seinen 2,05 Metern ist er unter dem Korb nur schwer zu stoppen und erzielt im Schnitt 12,4 Punkte.

Seine Kollegen auf den großen Positionen sind Lucas Wagner und Alex Heide, die ebenfalls schon auf höherem Niveau Erfahrung sammelten. Die Longhorns müssen sich daher insbesondere für ihre Schwachstelle etwas einfallen lassen. Auf den kleinen Positionen dominiert beim Tabellenvierten der Name Dippold. Der stärkste des Familientrios ist Jörg. Mit 14,1 Punkten pro Partie ist er zudem der Topscorer des TSV und bester Distanzschütze. Kreativspieler der Oberfranken ist Alex Engel. Der Center ist dafür verantwortlich, dass die Hochkaräter des Teams in der richtigen Situation den Ball in der Hand haben.

Immerhin hat sich die Verteidigung der Gäste in der Vorwoche stark verbessert gezeigt. Gelingt es den Aurachstädtern, den Breitengüßbacher Offensivwirbel in Schach zu halten, haben sie eine Chance, denn ihre vielen Schützen sorgen stets für ausreichend Punkte. Zudem stößt Patrick Horstmann wieder zum Kader und verstärkt die TSH insbesondere unter dem Korb.

Im Gästelager ist trotz der Derbypleite gegen Ansbach kein Trost nötig. "Wir haben mit der Niederlage zur Schlusssirene einen erneuten Tiefschlag erlitten, aber wir haben Selbstvertrauen aufgebaut, da wir ein gutes Spiel abgeliefert und vor allem im ersten Viertel gezeigt haben, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind", erklärt Longhorns-Trainer Benedikt Aumeier. "Das spornt uns an, endlich wieder zu gewinnen. Auch gegen Breitengüßbach bestehen Chancen, den Turnaround zu schaffen."



Bayernliga, Frauen

TS Herzogenaurach -

Regensburg Baskets

Auch die TSH-Damen treten gegen den Vierten ihrer Spielklasse an, stehen mit 2:2 Siegen aber deutlich besser da als ihre männlichen Vereinskollegen. Von großem Vorteil wird erneut die tiefe Bank der Herzogenauracherinnen sein, die gegen den CVJM Erlangen den entscheidenden Energieschub lieferte. Zudem werden die Aurachstädterinnen erneut auf ihre Center bauen, die auch gegen Regensburg körperlich stärker sein dürften. Bis auf die Langzeitausfälle Jana Ulbig und Anne Pfister sind alle Shorthorns an Bord. Zusätzlich kann Coach Florian Ottich weiter auf die Newcomerin der Saison, Julia Volk, zurückgreifen, die sich in den ersten vier Saisonspielen zu einer Leistungsträgerin entwickelt hat und trotz ihrer erst 15 Jahre erstaunlich routiniert auftritt.

Die Regensburgerinnen wollen den Anschluss zur Tabellenspitze wahren, um dem Aufstieg näher zu rücken. Sie bauen sie auf die beste Offensive der Liga, die in vier Partien 254 Zähler erzielte. Dafür sind allen voran zwei Spielerinnen verantwortlich. Ina Feistenauer dominiert bei den Baskets mit 17,7 Punkten pro Spiel. Die Aufbauspielerin ist auch mit Abstand beste Vorlagengeberin ihres Teams. Dabei initiiert sie fast alle Angriffe mit einem "Pick and Roll" oder schlägt ihre Gegenspielerin im Alleingang und trifft dann situationsabhängig die beste Entscheidung.

Hauptprofiteurin ist Mihriban Tatli, die 11,2 Punkte pro Partie erzielt und eine gnadenlose Schützin ist. Wann immer man ihr nur einen Zentimeter zu viel Platz lässt, feuert sie den Ball gen Korb. Auch die restlichen Regensburgerinnen werden der TSH-Verteidigung Schwerstarbeit bescheren.

"Wir müssen blitzschnell umschalten und den Fast Break der Oberpfälzerinnen kontrollieren. Wann immer sie ins Laufen kommen, wird es für ihre Kontrahentinnen brutal schwer", sagt Ottich. Wichtig werde sein, die Rebounds zu holen. "Nur so können wir das Tempo kontrollieren und unsere Stärken zur Geltung bringen", meint der Coach, dessen Schützlinge sich als Mannschaft gefunden hätten und den Marsch in höhere Gefilde antreten könnten. pes