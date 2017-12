Mehrere Fußtritte gegen den Kopf versetzte ein 18-Jähriger einem 59-jährigen Kölner in der Nacht auf Donnerstag vor einer Gaststätte in der Sandstraße. Die Kripo Bamberg ermittelt wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 0.20 Uhr kam es in der Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen ddem 18-Jährigen aus dem Raum Bamberg und dem Mann aus Köln. Als in deren Verlauf der Ältere zu Boden ging, trat der Heranwachsende mehrfach mit dem Fuß in Richtung des Kopfes des Liegenden. Andere Gäste griffen beherzt ein und zogen den Täter von seinem Opfer weg. Der 59-Jährige erlitt eine Nasenfraktur und eine Platzwunde an der Hand. Die Polizei nahm den Täter vor Ort vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kripo Bamberg. Die Kriminalbeamten suchen Zeugen des Vorfalles, insbesondere einen Radfahrer, der die Auseinandersetzung beobachtet haben soll. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-409 entgegen.

Gegen den 18-Jährigen erging am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. red