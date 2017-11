Nach 30 Jahren sind die Urgesteine der fränkischen Jazzformation "Triton" zurück auf der Bühne und spielen wieder zeitgenössischen Modern Jazz in der originalen Besetzung. Geplant sind unter anderem Auftritte im E-Werk Erlangen, im Jazzclub Bamberg, im Jazzstudio Nürnberg und beim Jazzfestival in Regensburg, teilt die Gruppe mit.

Die außergewöhnlichen Harmoniestrukturen und Melodieführungen von Piano und Querflöte, unterstützt von fetzigen Saxophonarrangements, machen den Sound von "Triton" aus. Alle Kompositionen stammen aus der Feder des Herzogenauracher Pianisten Volkmar Studtrucker. Die Mitglieder des Quintetts sind nun gereifte Musikerpersönlichkeiten und haben sich in verschiedenen Bands weiterentwickelt, was sich laut Pressemitteilung inspirierend auf die aktuelle Interpretation der Stücke auswirkt. Die Mitglieder sind Volkmar Studtrucker (Piano und Komposition), Hans-Peter Albrecht (Schlagzeug), Jonny Pickel (Kontrabass), Uli Hahn (Querflöte und Baritonsaxophon) sowie Mathias Rösel (Altsaxophon und Klarinetten).

Zum Auftakt der Comeback-Tour lädt der Verein der Freunde und Förderer der Musikschule Herzogenaurach in den Saal der Musikschule ein. Am Sonntag, 15. Oktober, um 19 Uhr beginnt der jazzige Abend. Der Eintritt kostet zwölf Euro bzw. zehn Euro ermäßigt. red