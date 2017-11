Trinkwasser wird gechlort

Bei ihrer regelmäßigen Überprüfung des Trinkwassernetzes hat die Stadt Hallstadt am gestrigen Dienstag eine geringfügige Überschreitung der Normalwerte für bakterielle Verunreinigungen festgestellt. Wegen der hohen Temperaturen habe man sofort die vorbeugende Chlorung des Wassers im ganzen Stadtgebiet mit 0,2 mg/l eingeleitet, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Dieser Wert liege innerhalb der Trinkwasserverordnung. "Ihr Trinkwasser ist weiterhin ohne Abkochen nutzbar. Wir halten Sie auf dem Laufenden!", so die Verwaltung. red