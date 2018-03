"Trimmer" weiter auf der Erfolgsspur

Auch im "Jahr eins nach Harald Hübner" hält der Trimm-Dich-Club Lindau konsequent am bewährten Kurs und seinen Traditionen fest. Vorsitzender Sebastian Kauper dankte bei der Hauptversammlung allen Mitgliedern, die bei den vielfältigen Veranstaltungen mithalfen, "dass wir das immer wieder alles auf die Reihe bekommen."

"Im laufenden Jahr erfordert der Sandplatz unsere volle Aufmerksamkeit. Manchmal gleicht er eher einem Schwimmbad. Das können wir nicht schleifen lassen, da müssen wir einiges investieren, und eventuell einen vernünftigen Hartplatz anstreben", motivierte er die Mitglieder zu neuen Taten. Denn der Vorsitzende verhehlte nicht, dass er sich bei solchen Instandhaltungsarbeiten wieder etwas mehr Einsatz und Verantwortung der Mitglieder wünschte.

Schriftführerin Gisela Liebisch ging bei ihrem Rückblick etwas mehr ins Detail. Guter Besuch beim Schafkopfrennen, sehr gute Stimmung bei den 70 Faschingsgästen bis zum frühen Morgen, 40 Teilnehmer bei der Fahrt ins Blaue, sehr guter Besuch beim Sportfest. Kerwa, Nachkerwa, Nikolaus im Dorf, und Adventsfeier sind schon Selbstläufer.

"Wir haben auch 2017 vernünftig gewirtschaftet", versicherte Kassier Matthias Pfeiff. Einnahmen und Ausgaben von knapp über 70 000 Euro seien für einen kleinen Verein mit 400 Mitgliedern doch schon ziemlich große Summen. Von einem auf und ab bei der ersten Mannschaft berichtete Spielleiter Winfried Wunderlich. Am Saisonende stand ein dritter Platz. Die zweite Mannschaft hielt zwar die Klasse, wurde für die laufende Spielzeit aber einen Rang tiefer in der B-Klasse angemeldet. "Bei den Herren wird es immer schwieriger, zwei Mannschaften auf die Beine zu stellen. Wir setzen große Hoffnungen auf den Nachwuchs", ist Wunderlich optimistisch.

Seit vergangenem Sommer nehmen je zwei A-, B-, C- und D-Mannschaften in einer Spielgemeinschaft mit Neuenmarkt, Lanzendorf und Wirsberg, eine G-Jugend mit Neuenmarkt und eine eigenständige E-Jugend am Spielbetrieb teil. Begrüßen würde es Jugendleiter Wolfgang Meisel , wenn sich etwas mehr Betreuer zur Verfügung stellen würden. Dieter Hübner