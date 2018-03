Trimm-Dich-Verein ändert seine Satzung

Der Trimm-Dich-Verein Ebenhausen weist darauf hin, dass auch in den Osterferien dienstags wie gewohnt Sport stattfindet. Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr im Gasthof "Zum Hirschen" statt. Es stehen eine Satzungsänderung und Neuwahlen an. sek