Trickdiebe unterwegs

Trickdiebe haben am Montag Bargeld und Schmuck von einem Ehepaar in Erlangen erbeutet. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht als vermeintliche Handwerker Zutritt zur Wohnung der Senioren. Gegen 14.30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Ehepaars in der Äußeren Brucker Straße und gaben sich als Angestellte der Stadtwerke aus.

Nachdem die vermeintlichen Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkten die Senioren, dass die Täter während ihrer Anwesenheit das Schlafzimmer durchsucht hatten. Sie stellten fest, dass sowohl Bargeld als auch Schmuck im Wert von über 1000 Euro fehlten.

Täterbeschreibung: 1. etwa 18-20 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, normale Figur, helle Hautfarbe, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug eine dunkle Jacke mit auffällig gelber Schrift auf der linken Seite. 2. etwa 28-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige Figur mit deutlichem Bauchansatz, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug eine dunkle Jacke mit auffällig gelber Schrift auf der linken Seite. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 0911/21123333. pol