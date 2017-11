Trickdiebe als "Handwerker" unterwegs

Ein oder mehrere noch unbekannte Täter haben sich am Mittwochvormittag gegenüber zwei älteren Frauen als Mitarbeiter der Erlanger Stadtwerke ausgegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die Frauen sind jeweils an ihren Erlanger Wohnadressen in der Schenkstraße beziehungsweise Breslauer Straße zwischen 11 und 11.30 Uhr von einem falschen Handwerker aufgesucht worden. Ob es sich dabei um denselben Täter gehandelt hat, ist noch unklar. Der oder die Trickdiebe gaben in beiden Fällen vor, die Wasserleitungen wegen eines Wasserrohrbruchs überprüfen zu müssen und lenkten ihre Opfer dabei sehr geschickt ab.

Die Seniorinnen im Alter von 90 und 92 Jahren bemerkten zunächst gar nicht, dass sie bestohlen werden. Die Frauen stellten das Fehlen von Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erst fest, als die beiden falschen Handwerker weg waren.

Nun ermittelt das zuständige Fachkommissariat und warnt zum wiederholten Mal vor dieser kriminellen Masche. Ein erneutes Auftreten solcher Trickdiebe kann nicht ausgeschlossen werden und daher bitten die Erlanger Kriminalbeamten, jeden Hinweise bei der Polizei zu melden.



Hinweistelefon

In dringenden Fällen kann man seine Hinweise an die Kriminalpolizei über den Notruf 110 weiterleiten lassen und ansonsten können Zeugen ihre Beobachtungen auch gern am Hinweistelefon des Kriminaldienstes Mittelfranken unter der Nummer 0911/2112-3333 mitteilen, heißt es in einer Presseerklärung der Erlanger Kriminalpolizei. pol