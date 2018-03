Trickdieb erbeutet Bargeld

200 Euro erbeutete ein bislang Unbekannter am Donnerstagmittag an der Kasse eines Discountmarktes im Kanonenweg. Offenbar lenkte er die Kassenkraft beim Wechseln derart ab und gelangte so an das Bargeld, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt gegen den Trickdieb und bittet um Hinweise. Gegen 12.30 Uhr ließ sich der Unbekannte an der Kasse 400 Euro wechseln. Hierbei muss es ihm wohl gelungen sein, die Kassiererin so abzulenken, dass er letztendlich 200 Euro zusätzlich erhielt oder an sich nahm. Die Mitarbeiterin des Discounters bemerkte den Verlust erst nach etwa 30 Minuten und verständigte die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schwarze gepflegte Haare, die über die Ohren hingen, er trug eine schwarze Stoffhose, einen schwarzen Mantel und schwarze Lackschuhe. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol