Trickbetrüger geben sich als Angehörige aus

Mehrfach versuchten im Laufe des Donnerstags unbekannte Täter, ältere Personen im Bereich Lichtenfels zu betrügen. Dabei kam es zu hohen Geldforderungen. Die Unbekannten gaben sich jeweils telefonisch als Angehörige aus und täuschten eine finanzielle Schieflage vor. Glücklicherweise wurde der Betrug von den betreffenden Personen rechtzeitig bemerkt und die Polizei eingeschaltet. Die Polizei Lichtenfels weist nochmals darauf hin, dass es immer wieder zu derartigen Fällen kommt. Es sollten keine Geldbeträge am Telefon vereinbart und im Anschluss an unbekannte Personen übergeben werden. Auch wird darauf hingewiesen, dass Nachfragen nach Vermögen oder Schmuck nicht am Telefon zu beantworten sind.