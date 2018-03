Treue zur SK honoriert

Über drei neue Mitglieder in ihren Reihen kann sich die Soldatenkameradschaft (SK) Hetzelsdorf und Umgebung freuen. Dies gab Erster Vorsitzender Roland Schäfer zu Beginn der Jahreshauptversammlung bekannt, die wie gewohnt im Vereinslokal Richter in Hagenbach stattfand.

In seinem Tätigkeitsbericht zeigte Schäfer die Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf. Neben dem Besuch des Vereinsgottesdienstes der Soldatenkameradschaft Leutenbach und der Mitwirkung am Volkstrauertag war dies hauptsächlich die Teilnahme an mehreren Luftgewehrschießen mit dem Patenverein aus Wannbach.



In Österreich Kontakte geknüpft

Aber auch überregional war der Verein vertreten. So nahm eine kleine Delegation am Internationalen Soldaten- und Kameradentreffen in Feldbach/Steiermark teil. Hier konnten interessante Kontakte geknüpft werden. Obwohl die Wehrpflicht in Österreich noch besteht, durften aufgrund einer politischen Weisung keine aktiven Soldaten des Bundesheeres an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Anschließend wurde Fritz Nießer für 15-jährige, Hans Richter und Roland Schäfer für 25-jährige, Walter Richter für 35-jährige und Manfred Kral für 45-jährige Mitgliedschaft im Verein mit der Treuenadel ausgezeichnet. Der stellvertretende Vorsitzende Robert Schäfer wurde mit der Verdienstmedaille in Bronze des Österreichischen Kameradschaftsbundes - Landesverband Steiermark geehrt. Vorsitzender Schäfer informierte, dass die Kameradschaft heuer auf ihre 60-jährige Wiedergründung zurückblicken könne. Aus diesem Anlass werde die Vorstandschaft klären, ob ein Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen ausgerichtet werden könne. Im laufenden Jahr werde man wie gewohnt den Ostergottesdienst in Leutenbach und das 125-jährige Jubiläum der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Kirchehrenbach besuchen. Ferner stehen wie gewohnt Schießtermine und die Mitwirkung am Volkstrauertag an. red