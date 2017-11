Treue Seele der "Alten Post"

Immer noch geistig recht rege konnte Meta Dreiseitel am Donnerstag im Kreise ihrer Familienangehörigen 95. Geburtstag feiern. Sie erinnerte sich gerne an die vielen Erlebnisse auf ihrem langen Lebensweg.

Geboren wurde Maria Dreiseitel 1922 in Altenkunstadt und zog schon in ganz jungen Jahren mit ihrer elterlichen Familie Albert nach Weismain. Hier wuchs sie wohlbehalten auf, erlebte nach der Schulzeit den Zweiten Weltkrieges, die Besatzungszeit und Auswirkungen der Vertreibung mit all ihren Entbehrungen mit.

Vielfach musste damals die Bevölkerung hungern. Bis aus dem Jura, weiß sie zu berichten, kamen Familienangehörige mit einem einfachen Tragekorb und zu Fuß in die Städte und zu den Landwirten, nur um etwas zu essen zu erhalten.

1949 heiratet sie in Weismain Walfried Dreiseitel. In dieser Ehe erblicken vier Kinder, drei Jungen und ein Mädchen, das Licht der Welt und wurden wohlbehütet. Meta Dreiseitel fand neben der Sorge um die Familie immer noch Zeit, um berufstätig zu sein. Über Jahrzehnte hinweg war sie gleichsam eine "treue Seele" im Service-Personal des Hotels "Alte Post" der Familie Jahn in Weismain. Auch mit dieser Tätigkeit waren unzählige schöne Erlebnisse verbunden, schilderte sie.

Obwohl Meta Dreiseitel bereits ein beinahe biblisches Alter erreicht hat, bewahrt sie sich nach wie vor ihre Freundlichkeit und Zuversicht und meinte an ihrem Festtag, dass sie zeitlebens ganz einfach zufrieden war.

Ein derartiges Alter zu erreichen sei nur wenigen Mitmenschen vergönnt, wie bei den vielen Gratulationen anklang. Auch der stellvertretende Landrat Helmut Fischer ließ es sich nicht nehmen, die Grüße des Landkreises, des Landrates und das Kreistages von Lichtenfels zu überbringen.

Besonders gerne übernahm auch Dritter Bürgermeister Michael Dreiseitel diesmal die Aufgabe, für die Stadt Weismain, den Bürgermeister und alle Mitglieder des Stadtrates zu gratulieren. dr