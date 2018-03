Treue Mitglieder der Frauen-Union geehrt

Bei ihrer Mitgliederversammlung ehrte die Frauen-Union Bad Kissingen gleich vier ihrer Gründungsmitglieder. Ehrenvorsitzende Christa Nürnberger, Marianne Hartmann und Elfriede Hiebel sind nämlich seit 45 Jahren dabei und gründeten 1973 den Bad Kissinger Ortsverband mit. Brigitte Wöhning ist bereits 50 Jahre Mitglied bei der Frauen-Union.

Der Jahresrückblick in Bildern von Ortsvorsitzender Dr. Gudrun Heil-Franke zeigte die vielfältigen sozialen, politischen und geselligen Aktivitäten auf. 2018 steht eine Besichtigung des Bezirkstages und der Klinik für seelische Gesundheit in Würzburg auf dem Programm.

Im Rahmen des Jahresthemas Gesundheit sprach Margarethe Tews über die Anwendung der Bad Kissinger Heilwässer. Die ehemalige Brunnenfrau beantwortete mit Leidenschaft für ihr Thema die vielen Fragen der Zuhörerinnen. Einigkeit herrschte darüber, dass die Heilwässer mehr Beachtung bei den Ärzten und im Heilbad Bad Kissingen finden sollten. Mit Wehmut erinnerte man sich an die fränkische Tracht der Brunnenfrauen und die Flaschenabfüllung des Heilwassers. Geehrt wurden langjährige Mitglieder:

50 Jahre Mitglied ist Brigitte Wöhning, 45 Jahre sind Christa Nürnberger, Elfriede Hiebel, und Marianne Hartmann dabei, 15 Jahre Heike Schmidt-Beck und seit 10 Jahren Dr. Brigitte Albert und Brigitte Ascherl. red