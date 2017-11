Treue Jubilare, die das Schützenwesen vorantreiben

Ein Höhepunkt des jährlichen Königsessens des Schützenvereins ist am Samstag die Auszeichnung mehreren Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund gewesen.

Die Ehrungen wurden durch den Gauschützenmeister des Schützengaus Oberfranken-Nord durchgeführt. "Es ist mir stets eine Freude, Ehrungen durchzuführen. Die Leute sind mit Leib und Seele dabei und treiben das Schützenwesen voran", sagte Klaus Jentsch.

Die Laudatio für die Jubilare übernahm Matthias Jäkel, Vorsitzender des Schützenvereins Hassenberg. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Erwin Reichstätter (er ist auch Kassierer des Vereins) und Matthias Engel in Abwesenheit geehrt. "Beide sind Pistoleros und bereits seit Jahren feste Größen in ihren Mannschaften. Bei der Instandhaltung und Renovierung der Pistolenstände halfen beide in zahlreichen Arbeitseinsätzen mit", erklärte Matthias Jäkel bei der Feier im Schützenhaus.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden fünf Mitglieder ausgezeichnet. "Elsbeth Ottinger, Thomas Werschetzki und Lothar Horn haben in ihrer Zeit in unserem Verein an zahlreichen Arbeitseinsätzen, Vereinsveranstaltungen und Wettkämpfen teilgenommen. Teilweise sind sie sogar heute noch sportlich aktiv" lobte Matthias Jäkel die langjährigen Mitglieder.



Ehrung für den Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Schützenvereins wurde selbst für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. "Matthias war schon sehr früh in unserer ersten Mannschaft aktiv und engagiert sich bereits Jahrzehnte lang für unseren Verein. Er und seine Frau leisten immer vollen Einsatz und sind das Herz unseres Vereins", sagte Klaus Müller, der Stellvertreter des Vorsitzenden. Für sein Engagement erhielt Matthias Jäkel das große Ehrenzeichen des Gaues Oberfranken in Gold. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans-Dieter Tischer in Abwesenheit geehrt. Cindy Dötschel