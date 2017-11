Treue hat ihren Grund

Die Sparkasse ist seit mehr als 195 Jahren in der Region verankert: Sie ist ein vertrauensvoller und zuverlässiger Partner für über 80 000 Kunden und 583 Mitarbeiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Fünf dieser Mitarbeiter, die nun geehrt wurden, begannen ihre berufliche Laufbahn bereits vor 40 Jahren. 20 blicken stolz auf 25 Dienstjahre zurück. Viele von ihnen halten dem Institut bereits ihr ganzes Berufsleben die Treue. Sie haben mit einer Ausbildung bei der Sparkasse begonnen und sind seitdem im Institut tätig.

Vorstandsvorsitzender Martin Faber dankte allen Jubilaren für ihre wertvollen Dienste und sprach ihnen im Rahmen einer Feierstunde seine Anerkennung aus. "Die moderne Arbeits- und Lebenswelt ist von einem steten Wandel geprägt. Deshalb bedarf es Menschen, die sich mit einem Unternehmen identifizieren und beruflich eine langfristige Partnerschaft eingehen. Wir brauchen Mitarbeiter wie Sie, die sich auf ihren Arbeitgeber verlassen wollen und auf die wir als Unternehmen bauen können. Eine 25- oder 40-jährige Tätigkeit in der Sparkasse ist ein sicheres Zeichen für ein vertrauensvolles Miteinander. Die Sparkasse ist für unsere Jubilare ein Teil ihres Lebens. Und sie sind ein Teil der Sparkasse und damit für Kunden und Kollegen wichtige Bezugs- und Orientierungspunkte", betonte Faber. Die langjährige Treue zum Unternehmen wertete er als ein Zeichen für berufliche Zufriedenheit und für ein gutes Betriebsklima. Auch dank des Engagements der Jubilare sei die Sparkasse heute mit einer Bilanzsumme von über 2,5 Milliarden Euro Marktführer.

40. Dienstjubiläum feierten: Doris Bauhof (Privates Kreditgeschäft), Heike Fischer (FinanzCenter Dörfles-Esbach), Ingrid Leicht (BeratungsCenter Bad Staffelstein), Ulrike Pfadenhauer (FinanzCenter Redwitz) und Michael Staude (Gewerbliches Kreditgeschäft).

Für 25-jährige Zugehörigkeit gingen Urkunden und Geschenke an: Peter Dietel (Rechnungswesen), Martina Fischer (Gewerbliches Kreditgeschäft), Katja Fuhrmann (BeratungsCenter Bad Staffelstein), Angela Gerber (BeratungsCenter Coburg-Markt), Norman Götz (Vorstandsstab), Christoph Herold (Firmenkundenberatung), Maria John (Privates Kreditgeschäft), Beatrix Liepke (FinanzCenter Coburg-Bamberger Str.), Martina Lind (Zahlungsverkehr), Marina Luczkow (Raumpflegerin BeratungsCenter Bad Rodach), Nadine Motschmann (FinanzCenter Neustadt - Eisfelder Str.), Simone Nötzold (BeratungsCenter Coburg-Markt), Tanja Pol (Abwicklung), Sandra Pydde (Zahlungsverkehr), Wolfgang Ruckdäschel (Gewerbliches Kreditgeschäft), Sabine Seifert (FinanzCenter Dörfles-Esbach), Nicole Seyfarth (Revision), Heidi Weikard (FinanzCenter Seßlach), Andrea Wenzl (Controlling), Thomas Werthmann (Firmenkundenberatung). red