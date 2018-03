Treue Gartler wurden ausgezeichnet

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Höfles-Vogtendorf standen Ehrungen für langjährig treue Mitglieder. Für 40 Jahre Treue wurden Edmund Bernschneider, Franz Heinlein, der ehemalige langjährige Vorsitzende Ludwig Jakob, Britta Machalett und Fini Stumpf geehrt. Schon 50 Jahre hält Anton Beetz dem OGBV die Treue.

In seinem Jahresbericht rief der Vorsitzende Hardy Hanuschke das vergangene Vereinsjahr noch einmal in Erinnerung. Neben einigen Vorträgen und dem Gartenfest stand noch ein Tagesausflug nach Ebrach auf dem Programm. Dort wurde der Baumwipfelpfad besucht und an einer Führung durch die Klosteranlage teilgenommen. Auch das Maibaumschmücken erwähnte Hanuschke.



Für Blumenschmuck gesorgt

Ebenso wurden die zahlreichen Blumenkästen in Vogtendorf und Höfles wieder auf eigene Kosten bepflanzt und an ihren angestammten Platz gebracht.

Der Mitgliederstand blieb konstant bei 125 Personen. Hardy Hanuschke hieß die neuen Mitglieder Monika Möhring, Hans-Jürgen und Monika Sell sowie Birgit Zottmann mit einer Azalee willkommen.

Auch das Thema Vogelschutz brachte Hanuschke zur Sprache. Sein Hauptaugenmerk gilt hierbei den Mehlschwalben. Da sie immer weniger Nistmöglichkeiten finden, geht ihr Bestand ständig zurück. Er dankte deshalb drei Mitgliedern des Ortsvereins, die es dulden, dass die Schwalben ihre Nester an relativ neue Häuser oder sogar über der Haustür bauen dürfen.



Müll wird wieder gesammelt

In seinem Ausblick nannte Hanuschke folgende geplante Termine: Am 7. April ist gemeinsam mit allen Ortsvereinen eine Müllsammelaktion vorgesehen. Es wäre schön, wenn sich viele Sammler beteiligen würden, damit ein möglichst großes Gebiet von Unrat befreit werden kann. Ende April wird der Maibaum geschmückt und im Mai werden wie jedes Jahr die zahlreichen Blumenkästen bepflanzt.

Voraussichtlich am 6. Mai ist ein Tagesausflug zusammen mit dem Gartenbauverein Fischbach ins Auge gefasst. Das Gartenfest ist für den 10. Juni eingeplant und der Wandertag findet am 16. September statt.

Dazwischen gibt es noch einige Vorträge und die alljährliche Adventsfeier schließt dann das Vereinsjahr ab.

Zum Abschluss des Abends gab es noch einen Videofilm mit Ausschnitten aus verschiedenen Festumzügen von 1987 bis 2007, an denen auch der OGV teilnahm. eh