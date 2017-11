Tretter erklärt die Welt

Das Herzogenauracher SPD-Kulturforum hat den Kabarettisten Mathias Tretter für einen Auftritt an der Aurach engagiert. Tretter wird im Januar mit dem "Deutschen Kabarettpreis", den das Nürnberger Burgtheater vergibt, ausgezeichnet. Damit erhält er die höchsten Weihen und gehört zur allerersten Riege der politischen Kabarettisten, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD.

In seinem neuesten Programm "Pop" - Politkomik ohne Predigt - wagt er sich an die großen Fragen der Menschheit. Wie sieht die Zukunft des Menschen aus? Im "Zeitalter der Amateure" braucht die Menschheit Tretter als kompetenten, intelligenten, polemischen und unterhaltsamen Lotsen. Am 1. März 2018 gastiert er um 20 Uhr im Vereinshaus in Herzogenaurach. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht: Karten gibt es ab sofort bei Bücher, Medien und mehr und bei Schreibwaren Ellwanger zum Preis von 24 Euro.

Auch für ein weiteres kulturelles Highlight sind bereits Karten für 22 Euro erhältlich. Michael Fitz, der bekannte Schauspieler und Liedermacher, wird am 12. April 2018 ebenfalls um 20 Uhr im Vereinshaus auftreten. Er gewährt bei seinem Liederabend "Des bin i" höchst persönliche musikalische Einblicke in seine Welt. red