Tretter begeistert im Vereinshaus

Im Januar wurde er mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet, jetzt gastierte Mathias Tretter auf Einladung des SPD-Ortsverbandes zum ersten Mal in Herzogenaurach im nahezu ausverkauften Vereinshaus. Ohne Zweifel zählt Mathias Tretter zu den angesagtesten Künstlern, die das deutsche Kabarett aktuell zu bieten hat. 45 Jahre alt ist der gebürtige Würzburger und Wahlleipziger inzwischen, um ein paar graue Härchen reicher - und im Vereinshaus steht Tretter mit knallrot geschminktem Kussmund auf der Bühne.

In seinem Programm "POP" (Partei ohne Partei) können alle alles. Tretter beginnt als plaudernder Unterhalter aus dem persönlichen Nähkästchen, so zu seiner Kurzsichtigkeit, als er statt seiner Tochter ein fremdes Kind in die Eisdiele mitnehmen wollte. "Ich darf nicht mit fremden Männern mitgehen", erklärte das Kind und er ging zum Optiker. Dann steigert er sich zum politischen Kabarettisten, der das große Ganze im Blick hat.

Klar ist für den Vollprofi Tretter: Wir befinden uns im Zeitalter des Amateurs. Denn hat man früher seine mangelnde Bildung versteckt, so versteckt man heute gerne seine Fähigkeiten. Donald Trump wurde, so Tretter, gewählt, weil viele Amerikaner einen Hass auf Profis haben.

Mathias Tretter macht seit 15 Jahren Kabarett und wird gefühlt jedes Jahr mit ein oder zwei Preisen ausgezeichnet, vom Salzburger Stier über den Stuttgarter Besen bis zum deutschen Kabarettpreis und Kleinkunstpreis - für seine ganz spezielle Art, Zeitphänomene zu analysieren, indem er sie ins Absurde fortspinnt oder in Dialoge mit einem fiktiven fränkischen Freund packt oder an sich selbst demonstriert, immer mit klarer Haltung. sae