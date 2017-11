Treffsicher mit Pfeil und Bogen

Beim Skiclub Neustadt fanden die Vereinsmeisterschaften der Bogenschützen statt. In der Wildenheider Schulturnhalle zeigten sowohl routinierte Sportbogenschützen, als auch Neueinsteiger ihr Können. Bei den unterschiedlichen Wettbewerben war Konzentration und Ausdauer gefragt, der Spaß kam bei allen Beteiligten allerdings auch nicht zu kurz. Wettkampfleiter Carsten Krüger schuf optimale Bedingungen für alle Teilnehmer und wertete die Ringzahlen aus. Am treffsichersten präsentierte sich bei den Damen Ina Roth und bei den Herren Martin Eschrich, der Florian Rudaj auf den 2. Platz verwies. - Unser Bild zeigt alle Teilnehmer mit Abteilungsleiter Volker Knauer (vorne); am Start waren zudemLaura Engelgeh, Sabine Zimmermann, Ina Roth, Sarah Brieger, Martin Eschrich, Florian Rudaj, Peter Beinlich, Phil Böger, Noêl Böger, Lucien, Jörg Bishof und Carsten Krüger (rechts). Foto: privat