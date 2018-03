Treffsicher in eisiger Kälte

Starke Leistungen trotz grimmiger Kälte hat es beim Großkaliberschießen der Schützengesellschaft Haßfurt gegeben. Zum 35. Mal in ununterbrochener Folge veranstaltete die Königlich priviligierte Schützengesellschaft Haßfurt ihr Großkalibergewehrschießen auf der Schießanlage an der Sailershäuser Straße. Überwiegend aus dem Großraum Franken, aber auch aus Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg waren fast 60 Schützenfreunde in die Kreisstadt gekommen.

Die Teilnehmerzahl war im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer, was nach der Vermutung von Schützenmeister Gerhard Hartmann vor allem daran lag, dass sich so mancher potenzielle Teilnehmer von den eisigen Temperaturen hatte abschrecken lassen, da in den Schießstand zum notwendigen Luftaustausch ständig Außenluft eingeblasen wird.



Drei Wertungsklassen

Die drei Wertungsklassen unterschieden sich nach Art der Waffen und der zugelassenen Hilfsmittel, Kategorie 1: Ordonnanzgewehr (ehemalige Militärwaffen bis Einführungsjahr 1963 mit Kimme-und-Korn-Visierung, die Verwendung von Schießriemen und spezieller Schießkleidung ist nicht zulässig); Kategorie 2: Standard (zivile Jagd- und Sportgewehre mit Zielfernrohr oder offener Visierung, ebenfalls ohne spezielles Zubehör); Kategorie 3: offene Klasse (Gewehre mit beliebiger Visierung; hier sind Schießriemen, Flimmerband, spezielle Schießkleidung sowie das Auflegen des Gewehrs auf ein Zweibein erlaubt).

In der Kategorie Ordonnanzgewehr, der Klasse mit der stärksten Beteiligung, sicherte sich mit 96 von 100 möglichen Ringen Manfred Müller von der SG Mehlmeisel den Sieg. Knapp dahinter folgte mit 94 Ringen der Haßfurter Sportleiter Heinrich Finkernagel vor dem Haßfurter Schützenmeister Gerhard Hartmann, der 92 Ringe auf die Scheibe brachte.



Hunderter sind nötig

In der Kategorie Standardgewehr setzte sich Peter Artmann von der HSG Forchheim mit 93 Ringen und vier Innenzehnern an die Spitze vor Torsten Wrobel (SG Hildburghausen), der ebenfalls 93 Ringe, aber nur zwei Innenzehner schoss. Mit 85 Ringen deutlich dahinter folgte Stafen Burkard von der SG Haßfurt.

In der offenen Klasse, in der die Schützen mit ihren Hochleistungsgewehren auf eine sehr kleine Zehn zielten, waren volle 100 Ringe nötig, wenn man vorne mit dabei sein wollte. Gleich vier Schützen erzielten dieses Spitzenergebnis und unterschieden sich nur in der Zahl der Innenzehner. Erstplatzierter war Torsten Wrobel von der SG Hildburghausen, der neun Innenzehner erreichte, knapp vor Rudolf Pickel von der FSG Hersbruck (8). Platz 3 ging an Thomas Katzenberger von der SLG Maintal-Franken (6). red