Treffen zwei Smart aufeinander ...

Gleich zwei Smart sind am Montag an der "Angermüller"-Kreuzung bei Salz in einen Unfall verwickelt worden. Dabei entstand insgesamt rund 2000 Euro Schaden. Gegen 7.40 Uhr hielt eine 63-jährige Frau mit ihrem Smart verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 20-jähriger Smartfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. pol