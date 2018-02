Treffen im Kiss-Vino

Der Arbeitskreis "Franken-Wein.Schöner.Land!", dem zahlreiche Mitglieder aus Weinwirtschaft, Weintourismus, Gastronomie, Forschung, Wirtschaft und Verwaltung angehören, trifft sich einmal im Jahr, um die Schwerpunkte seiner Tätigkeiten abzustimmen. Im Fokus der Treffen stehen die aktuelle Entwicklung der gleichnamigen Broschüre, allgemeine Themen rund um den fränkischen Weintourismus, die Landesgartenschau 2018 in Würzburg sowie die "Magischen Orte des Frankenweins- terroir f".

Erstmals fand jetzt ein Treffen im Bereich von Frankens Saalestück statt, nämlich in der Regionalvinothek Kiss-Vino. Die Teilnehmer konnten sich ein Bild von der im Dezember 2017 in Bad Kissingen eröffneten Vinothek machen. red