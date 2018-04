Treffen des Seniorenclubs 72

Ein Gesellschaftsnachmittag des Seniorenclubs 72 findet am morgigen Donnerstag um 14 Uhr in der Gaststätte "Sternschnuppe" statt. Alle älteren Bürger sind dazu eingeladen. Senioren, die eine Fahrgelegenheit benötigen, werden von Malteser-Bussen abgeholt. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, setzt sich mit der Vorsitzenden Renate Schrape, Telefon 09572/2791, oder ihrem Stellvertreter Rudi Vogt (09572/3212) in Verbindung. Die Vorstands- und Ausschussmitglieder treffen sich bereits um 13.15 Uhr zu einer Besprechung. Der Jahresausflug des Seniorenclubs 72 führt am 7. Juni nach Großbüchelberg in der Oberpfalz. Nach dem Kaffeetrinken steht eine Rundfahrt mit einem Panorama-Zug durch das Umland auf dem Programm. Ein Abendessen rundet die Halbtagesfahrt, zu der auch Nichtmitglieder willkommen sind, ab. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Renate Schrape entgegen. bkl