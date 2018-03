Treffen der Klapperkinder

Die Burkardröther Klapperkinder treffen sich zur Vorbereitung auf ihren Einsatz an Ostern am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr bei Barbara Bezold, Kreuzweglein 12, Burkardroth (Tel.: 09734/932 542). Die Wollbacher Klapperkinder kommen ebenfalls am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr zusammen. Sie werden bei Diana Hein, Rhönstraße 11,Wollbach (09734/931 711) erwartet. sek