Treff für Themenwoche "Pro-Christ"

Vom 11. bis 17. März wird in Affalterthal, Egloffstein und Thuisbrunn wieder die Themenwoche "Pro-Christ" zu Glaubens- und Lebensfragen stattfinden. Zum Thema "Unglaublich!" wird per Satellit aus Leipzig die Veranstaltungsreihe allabendlich an viele Orte in Europa übertragen, auch in die Fränkische Schweiz. Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Affalterthal-Bieberbach, Egloffstein und Thuisbrunn laden Ehrenamtliche zur Mitarbeit ein in den Bereichen Abendgestaltung, Werbung, Technik und Nacharbeit. Ein erstes Mitarbeitertreffen findet Mittwoch, 29. November, um 19 Uhr in der Alten Schule in Thuisbrunn statt. Infos erteilt Pfarrer Martin Kühn (Telefon 09191/7941433). red