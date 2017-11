Trebgaster Kinder zogen durch den Ort

In der Markgrafenkirche trafen sich die Kinder der Trebgaster Kindertagesstätte. Sie sangen nach der Begrüßung durch Pfarrer Peter Ahrens Lieder. Leiterin Jacqueline Ramming hatte mit ihnen die Geschichte vom heiligen Martin eingeübt. Der Heilige saß nun vor dem Altarraum und teilte seinen Mantel mit einem frierenden Mädchen.

Dann setzte sich ein langer Zug von der Kirche in den Ort in Bewegung. In der Dunkelheit wiesen die bunten, meistens selbst gebastelten Lampions den Weg.

Bei einem Zwischenstopp am Brunnen auf dem Marktplatz erklang noch einmal ein Lied, bevor die lange, leuchtende Schlange ihren Weg zum Kindergarten fortsetzte. Bei Wiener Würstchen und Kinderpunsch saßen alle noch am Lagerfeuer zusammen.