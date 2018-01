Traumnoten für Zuchttiere

Die 1. Allgemeine Münnerstädter Rassekaninchenschau fand am Wochenende in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Nüdlingen statt. Viel Lob und herzliche Dankesworte gab es für die Züchterinnen und Züchter seitens der Ausstellungsleitung und des Bezirksvorsitzenden Josef Steinack für die "wunderschöne Schau". Die Verdienste von Karlheinz Mangold, dem Vorsitzenden des Kleintierzuchtvereins Münnerstadt, sowie den Ausstellungsleitern Felix Mack und Peter Hübner wurden besonders gewürdigt.

Voller Stolz wurden die 313 Tiere, darunter Züchtungen aus Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern vorgestellt. Am Freitag waren die Tiere von den Preisrichtern bewertet worden. Die Zuchttiere zweier Züchter, Markus Sauer und Michael Grundmann, erzielten mit je 98 Punkten "Traumnoten".



Gutes Einvernehmen

Münnerstadts Bürgermeister Helmut Blank zeigte sich begeistert von den räumlichen Möglichkeiten in der Nüdlinger Ausstellungshalle und meinte, dass weitere Schauen in Nüdlingen wahrscheinlich seien.

Harald Hofmann, der Nüdlinger Bürgermeister, wies darauf hin, dass die Ausstellungshalle durch fleißige Mitglieder und durch die Unterstützung der Gemeinde entstehen konnte. Das gute Einvernehmen zwischen Nüdlingen und Münnerstadt in verschiedenen Bereichen hob er hervor. ksta